L’arrivée de Final Fantasy 7 Rebirth est imminente et l’on voit déjà que Square Enix fait très attention au moindre détail. Les fans sont ravis des améliorations et des références.

FF7 Rebirth arrive très prochainement et l’on voit déjà qu’il est hors de question de bafouer le titre originel de 1997. On peut même le découvrir dans la démo, disponible depuis le début du mois sur PS5. Pour rappel, elle permet de jouer tout le premier chapitre de ce second épisode de la trilogie de remake. Cette partie correspond au flashback de Nibelheim, le village d’origine de Cloud et Tifa. On y retrouve donc nos héros, accompagnés de Sephiroth, en pleine mission pour réparer un réacteur Mako. Tout comme dans FF7 Remake, les graphismes sont impressionnants (et seront améliorés d'ici là) et l’on sent l’attention au détail, qui raviront les fans.

FF7 Rebirth une copie conforme ?

Même si la version complète de Final Fantasy 7 Rebirth ne sera disponible que le 29 février sur PS5, de nombreux joueurs s’amusent déjà à créer des comparatifs avec le jeu original. C’est le cas d’un fan dévoué, qui a mis côte à côte les passages des deux jeux, qui se déroulent à Nibelheim. Les améliorations sont bluffantes. On remarque par exemple que dans le premier titre, la caméra était très souvent en hauteur. Dans FF7 Rebirth, elle se permet d’être beaucoup plus proche de nos héros. Évidemment, les environnements sont beaucoup plus détaillés qu’en 1997, où ils n’étaient que des tableaux à traverser.

Pour autant, Square Enix a réussi à rester très fidèle à son matériau de base. Les dialogues, bien que plus aboutis, gardent le même esprit dans les deux softs. Les événements sont aussi créés plan par plan. Même les plus petits détails sont au rendez-vous, comme le rire de Sephiroth. Pour autant, cela ne veut pas dire que cette fidélité restera pendant tout le jeu. L’éditeur a déjà laissé entendre que plusieurs changements scénaristiques seront effectués et que le traitement de Sephiroth sera différent, mais pas que. Tout porte à croire que ce second épisode de la trilogie marquera un nouveau tournant pour l'histoire avec des pans entiers inédits.

Comme on vous le disait plus haut, vous pouvez d’ores et déjà tester la démo de FF7 Rebirth. Toute votre progression durant ce premier chapitre sera transférée dans le jeu final. C’est une bonne occasion pour commencer à récupérer des materia (sortes de compétence) et obtenir un maximum d’objets. D’ailleurs, cette démo sera mise à jour une semaine avant le lancement pour permettre aux joueurs d’avoir un aperçu de la région de Junon dans le chapitre 2. Sauf que cette fois, pas de partie sauvegardée. Ce patch améliorera par la même occasion les graphismes du jeu.