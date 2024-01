2023, c'est terminé, place à 2024 et l'une des sorties les plus attendues de l'année : FF7 Rebirth. L'impatience commence à se faire ressentir dans la communauté, et on comprend pourquoi. On parle tout de même de la suite du remake, celui qui a modifié les événements de la trame de l'original. Du coup, qu'est-ce qu'on nous réserve maintenant ? De ce qu'on a compris, une scène bien connue des joueurs va probablement connaître un changement inattendu. Et il risque de ne pas plaire à tout le monde.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth, un opus qui pourrait tout changer

On espère que vous avez bien lu l'avertissement, car on va tout de suite parler d'une des scènes les plus iconiques de FF7. Il s'agit de la mort d'Aerith aux mains de Sephiroth, un moment tragique qui aura marqué l'esprit de nombreuses personnes. Cependant, au vu des changements apportés à l'histoire dans le premier chapitre du remake, des inquiétudes se font entendre. Est-ce que ce passage légendaire va lui aussi être modifié ? Pour certains fans, Square Enix n'ira jamais jusque-là. Seulement voilà, le studio a fait une déclaration qui semble indiquer le contraire.

Interrogé par Game Informer sur la mort d'Aerith, la firme a bien choisi ses mots pour en parler. Malgré ça, on a eu des informations croustillantes. On nous sous-entend clairement qu'il faut se préparer à un choc, et ce, même si on a déjà fait l'original. Tetsuya Nomura, le directeur créatif sur FF7 Rebirth, explique d'abord que l'un des thèmes centraux de cet opus, c'est « la vie » et qu'il fallait représenter la mort d'une façon brutale. Un peu comme dans la vraie vie, elle peut arriver de façon soudaine, laissant un vide immense qu'il est difficile de combler.

Je crois que la perte est quelque chose qui se produit de façon inattendue, et ce n’est pas quelque chose de si dramatique ou étiré, mais plutôt une situation dans laquelle une personne avec qui vous venez de parler est soudainement partie et ne reviendra jamais. Je crois que la personne qui meurt ne devrait pas revenir dans ce titre, et c’est ce que nous avons fait avec l’original.

Quel destin pour Aerith ?

Vous l'avez peut-être remarqué, mais Nomura ne cite pas directement le nom d'Aerith en parlant de la personne qui décède à la Capitale oubliée. Et ce qui concrétise le fait qu'il y a du changement dans l'air, c'est ce que notre homme dit juste après. Effectivement, même si on connaît la scène sur le bout des doigts, on va ressentir quelque chose de nouveau. Mais que peut-il bien vouloir dire par là ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une mise en scène différente ? Ou est-ce un autre personnage qui rencontrera un destin funeste ? Dans tous les cas, la moindre retouche à ce passage sera matière à partager la communauté. On a envie d'en savoir plus, et la réponse arrive bientôt, le 28 février 2024 pour être précis.