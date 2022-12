L’actualité autour de Final Fantasy ne s’arrête plus. FF7 Crisis Core Reunion arrive très bientôt chez les, alors que Final Fantasy 16 a enflammé la scène des Game Awards 2022 pour annoncer sa date de sortie. C’est désormais au prochain épisode de la saga de Cloud et ses amis de refaire parler de lui. Square Enix n’a pas oublié FF7 Ever Crisis, présenté comme une autre possibilité pour FF7 Remake, et donne de ses nouvelles avec des images prometteuses.

Vingt-cinq ans et une flopée de spin-off plus tard, Final Fantasy 7 continue de marquer les esprits. Le jeu érigé au rang de culte s’est laissé découvrir à un tout nouveau public grâce à FF7 Remake. Une relecture qui se poursuivra l’hiver prochain avec FF7 Rebirth, mais Square Enix a pensé à un autre moyen pour surfer sur le filon : un jeu mobile faisant office de compilation ultime. Entre en jeu FF7 Ever Crisis, un titre qui souhaite clairement faire du pied aux plus nostalgiques en couvrant l’ensemble des événements de la saga éparpillés à travers plusieurs spin-off.

Après de longs mois de silence, Square Enix dévoile enfin une nouvelle vidéo du jeu mettant en avant les personnages de la compilation, mais aussi ses affrontements en vue réelle très impressionnants pour smartphones. Le jeu alternera en effet entre une esthétique proche du matériau d’origine pour narrer les événements tandis que les combats auront des graphismes plus proches de FF7 Remake mais un gameplay différent repensé pour les appareils iOS et Android.

Des tenues alternatives seront au rendez-vous pour plusieurs héros, dont Zack, Aerith et Tifa. Le mystère autour du modèle économique reste entier et il faudra finalement patienter à l’été 2023 pour poser ses mains dessus. La bêta fermée a en effet été repoussée à cette date. « Nous travaillons d'arrache-pied pour faire mieux que prévu », assure Tetsuya Nomura, gardien du temple FF7.