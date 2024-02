On en saura bientôt beaucoup plus sur le contenu additionnel pour Final Fantasy 16 qui devrait arriver dans quelques mois ! Ce sera le moment de retourner à Valisthéa.

Avec le prochain FF7 Rebirth, un très grand Final Fantasy, le jeu mobile Ever Crisis ou encore le DLC à venir de FF14, les fan de la célèbre licence de JRPG on a de quoi faire ! Et ce n’est pas fini, car après le premier DLC Echoes of the Fallen pour FF16, un deuxième va bientôt arriver : The Rising Tide. Bien que le soft ait divisé la communauté, beaucoup ont apprécié son gameplay à la Devil May Cry qui s’écarte de la série originale. Mais surtout, c’est sa mise en scène qui a été mise en avant. Et ces contenus additionnels seront l’occasion de poursuivre l’histoire encore un peu plus. Nous devrions bientôt en savoir davantage sur les nouveaux enjeux de ce récit inédit.

Un événement à ne pas manquer pour les fans de FF16 !

Effectivement, Square Enix a récemment annoncé qu’un temps sera consacré à Final Fantasy 16 durant la PAX East. C’est un énorme événement à Boston consacré au jeu vidéo. On y retrouve tout un tas d’éditeurs et de développeurs parlant de leurs différents softs. La PAX East 2024 aura lieu du 21 au 24 mars. Et ce sera le 22 mars à 17h30 heure française que se réunira toute l’équipe de FF16 pour discuter du jeu. Le tout sera retransmis sur Twitch et on pourra s’attendre à plusieurs annonces concernant le futur du jeu, dont le fameux DLC Rising Tide.

En effet, le DLC de FF16 est prévu pour le printemps 2024. Le mois de mars semble alors être une bonne fenêtre pour commencer à apporter quelques détails sur le contenu de cette extension. D’autant plus que Takeo Kujiraoka, le réalisateur des DLC, sera présent. Néanmoins, nous avons déjà en notre possession quelques informations grâce au trailer arrivé en décembre et des affirmations de Kujiraoka.

Que savons-nous du prochain DLC ?

Grâce au trailer, nous savons que les joueurs pourront se rendre à Mysidia, un village de mage que les fans de la saga connaissent bien. On retrouvera finalement le Leviathan, un Eikon que nous n’avions pas encore croisé et qui est pourtant emblématique de la licence. Kujiraoka a affirmé que toute cette aventure durera une dizaine d’heures. Ce nouveau chapitre est accessible pour 25€ avec le season pass qui comprend également le DLC précédent de FF16, Echoes of the Fallen. Il n’y a pas encore de date de sortie annoncée pour The Rising Tide. Cependant, les joueurs ont de quoi patienter avec FF7 Rebirth qui sort le 29 février.