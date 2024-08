Ce cocktail atypique qu'est Fellowship est ainsi développé par le jeune studio Chief Rebel basé à Stockholm, et édité par Arc Games. Le titre chapeauté par des vétérans d'Arrowhead Games (Helldivers), Blizzard, DICE (Battlefield), ou encore Ubisoft se veut être le premier « Multiplayer Online Dungeon Adventure », ou jeu d'aventure en donjon massivement multijoueur en français. Pour illustrer ses propos, le studio nous propose une vidéo de présentation, ainsi qu'une alpha fermée prochainement. Voyons voir ce qui ce cache derrière cet improbable mélange.

Une Fellowship de vétérans sur un jeu mélangeant les genres

Quand des développeurs vétérans ayant travaillé sur des jeux comme Diablo, Helldivers, World of Warcraft ou encore The Division, cela donne donc Fellowship. Ce nouveau jeu d'un nouveau studio tire ainsi des inspirations de toutes ces expériences, mais aussi de titres reconnus comme League of Legends, pour nous proposer une nouvelle expérience massivement multijoueur qui se veut fraîche. Cela prend la forme d'un jeu d'aventure dans des donjons à explorer avec un groupe d'amis.

Chacun pourra incarner dans Fellowship différents personnages regroupés dans trois catégories bien connues : tank, DPS et support. Il sera ensuite question de progresser dans des donjons retors à la World of Warcraft. À savoir des mobs à vaincre, puis se frotter à un boss disposant de plusieurs phases et attaques dévastatrices à esquiver. Les récompenses seront à la hauteur de la tâche, afin de faire progresser nos personnages et tester son groupe dans des donjons toujours plus difficiles.

Les amateurs de compétition pourront également apprécier Fellowship grâce à une mécanique poussée de donjons classés. Ceux-ci se montrent beaucoup plus exigeants, avec des objectifs de score à atteindre, le tout en temps limité. Puisqu'une vidéo est plus parlante que des mots, vous pouvez découvrir de quoi il en retourne via la présentation ci-dessous. Fellowship s'offrira également une alpha fermée à partir du 15 août à 16 heures chez nous sur PC. Pour y participer, il convient de s'inscrire sur le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous.

Source : Site officiel de Fellowship