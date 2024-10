Alors s’il y a bien une annonce que l’on a pas vu venir durant ce petit rendez-vous Xbox Partner, c’est bien celle-là. Remedy, studio derrière Alan Wake 2 et Control, était présent pour dévoiler le dernier DLC de son jeu le plus récent, mais également pour une autre annonce, clairement inattendue celle-là, l’arrivée de son premier gros jeu multijoueur FBC Firebreaker.

Le jeu multijoueur dans l'univers de Control s'annonce en grandes pompes

On le savait, Remedy travaillait sur un jeu de la sorte que l’on pensait pour le coup être un vrai Control-like multijoueur. On ne s’attendait pas vraiment à une proposition finalement plus proche du shooter coopératif bien énervé dans l’univers connecté qui relie Control mais aussi Alan Wake justement. Les développeurs sont toutefois très précis, il ne s’agit pas d’un Control allégé ou d’un bête produit dérivé. Au pire, FBC Firebreak peut être considéré comme un spin-off, mais pour Remedy, c’est vraiment un jeu à part entière.

C’est un FPS coop jouable jusqu’à trois maximum dans lequel on devra remplir des missions intenses mettant en avant la créativité des joueurs. On incarnera des agents du fameux Bureau Fédéral de Contrôle, le FBC, qui lutteront contre différentes menaces paranormales visiblement très excitées et bien décidées à semer le chaos en plein cœur du QG, The Oldest House, le bâtiment en perpétuel changement où se passe d’ailleurs Control. Le jeu est voulu pour être facile à prendre en main et proposera un grand nombre d’outils, notamment les fameux artefacts paranormaux normalement interdits. De quoi bien se faire plaisir.

FBC Firebreak réservera de grosses surprises pour les fans

Si le jeu ne veut pas être considéré comme un simple fantôme de Control, il fait bien partie de cet univers et compte bien le développer davantage. Avec son univers connecté, Remedy construit tout un monde rempli d’histoire dense et d'évènement clé. FBC Firebreak aura beau être un jeu multi coopératif, il proposera tout de même lui aussi sa propre narration, approfondira le monde déjà existant et ajoutera de nouveaux éléments. En somme, il se présente déjà comme un indispensable pour les fans. Rendez-vous en 2025 pour en avoir le cœur net. Le jeu n’a pas encore de date de sortie précise, mais il prévoit de se lancer dans l'arène dès l’année prochaine sur consoles et PC.