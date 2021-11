Le Brésil est revenu en force en 2021, en remportant les trois tournois internationaux esportifs de la saison sur Rainbow Six Siege. En début d'année, le Six Invitational, mondial officiel du jeu, a été remporté par les brésiliens Ninjas in Pyjamas. Ensuite, c'est Team oNe eSports qui a obtenu le titre international l'été dernier. FaZe Clan, quant à elle, a remporté son tout premier titre majeur depuis son arrivée sur la scène de Rainbow Six Siege en 2018 en gagnant le Six Major Sweden ce week-end.

FaZe Clan est arrivée en playoffs du Six Major Sweden ce samedi 13 novembre comme grande favorite après avoir terminé la phase de groupes avec le score parfait de 5-0. Déjà placée dans les meilleures équipes brésiliennes, elle a su montrer des performances régulières tout au long de l'année et les joueurs ont tout donné pour cet ultime tournoi de 2021.

Voir le lien ci-dessous :

https://clips.twitch.tv/CrazyPhilanthropicSalsifySuperVinlin-PjZMw1QnOXbKKTRF

En arrivant en playoffs, l'équipe a battu les français de BDS Esport 2-0 en quarts de finale, puis les coréens de DAMWON KIA 3 à 2 seulement, en passant à un seul round de l'élimination. Les rookies de la région APAC ont su faire leurs preuves dans ce match, mais c'est FaZe qui est arrivée en finale, en tenant face à la pression là où DK a terminé sur des derniers rounds plus mitigés.

Les brésiliens ont ensuite battu les adversaires de leur ligue, Ninjas in Pyjamas, 3 à 2. FaZe a commencé le match très fort, en remportant la map Coastline 7 à 1. Mais les joueurs de NiP sont ensuite montés en puissance, remportant la map suivante 11 à 9, Villa. Les deux équipes se sont disputées les maps suivantes, remontant le score 2 à 2 pour terminer le match sur Kafe.

FaZe a gagné Kafe 7 à 3, en remportant le titre du Six Major Sweden. Cela couronne une saison de succès pour l'équipe, après avoir remporté un stage de la ligue brésilienne en avril et avoir terminé en deuxième place des deux autres.

L'esprit du clan

C'est aussi une grande victoire pour le Brésil : c'est l'une des régions considérées comme les plus fortes sur la scène compétitive depuis la sortie de R6S, mais la région n'avait pas retrouvé une telle domination depuis plusieurs années.

En 2022, les équipes brésiliennes seront, plus que jamais, les équipes à abattre en compétition. Le prochain tournoi international de R6S se déroulera en février 2022, le Six Invitational. Il se déroulera sans audience, à Montréal, du 8 au 20 février prochains et opposera les 20 meilleures équipes de toutes régions. FaZe Clan s'y est déjà qualifiée pour y défendre son titre.