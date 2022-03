Si vous n'aviez pas entendu parler de Fast & Furious Crossroads, vous n'avez pas raté grand-chose pour être honnête. Le jeu a fait un four, et son éditeur annonce qu'il va arrêter de le vendre.

L'éditeur Bandai Namco vient d'annoncer que Fast & Furious Crossroads ne sera plus disponible à la vente à la fin du mois prochain, soit moins de deux ans après la sortie initiale du titre. La nouvelle est tombée via une mise à jour du site officiel du jeu. Le post nous apprend que le produit sera définitivement retiré de la vente le 29 avril 2022 à 4h du matin, heure française.

Le téléchargement toujours possible

Néanmoins, ceux qui ont acheté Fast & Furious : Crossroads avant cette date ne seront pas lésés comme le précise l'éditeur.

Si vous avez acheté le jeu en version digitale , ce dernier sera toujours dans votre bibliothèque, et vous pourrez continuer à le télécharger. Tous les DLC acquis avant le 29 avril 2022 seront également utilisables après cette date. Enfin, les mode en ligne du jeu seront également toujours actifs.

Le mode en ligne sera donc conservé actif, mais pour combien de temps ? Il faut rappeler que la promesse initiale était d'offrir un jeu de braquage en équipe qui offre du multi, ainsi qu'une campagne solo dans laquelle on retrouve les personnages de Dom, Letty et Roman. Ces derniers étaient d'ailleurs assez mal modélisés d'après le faciès de leurs acteurs respectifs, à savoir Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson.

Fast & Furious : le gros crash

Le jeu a été développé (à l'arrache, très clairement) par le studio Slightly Mad (Project CARS), et le chantier était en cours lors du rachat de l'entité par Codemasters en 2019. Codemasters qui s'est à son tour fait racheter par EA l'année dernière. Malheureusement, Fast & Furious : Crossroads à fait partie des plus gros flops de l'année 2020 avec un Metacritic de 34% pour sa version PC. Le titre a d'ailleurs eu droit à la quatrième place du classement des pires jeux de l'année.