Far Cry 7 a fait l’objet d’un nouveau « leak » ce weekend, mais il a visiblement fait les gros titres pour de mauvaises raisons. La déception n’en est que plus grande pour les joueurs.

Ubisoft va frapper fort cette année. En 2024, l’éditeur misera sur deux jeux particulièrement attendus : Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Red. Le géant français devrait communiquer davantage à leur sujet lors des prochaines semaines, mais l’une de ses prochaines productions majeures fait encore l’objet de leaks. Une fuite autour de Far Cry 7 qui a pris de sacrées proportions, laissant finalement un goût amer pour beaucoup de joueurs. Explications.

Une star hollywoodienne dans Far Cry 7 ?

Le Summer Game Fest, c’est la période de toutes les possibilités. Cette suite dont vous rêvez, ce jeu disparu des radars, une date de sortie pour Hollow Knight Silksong… tout est possible. Les éditeurs profiteront de l’aura de l’événement pour présenter leurs prochaines productions. Ubisoft tiendra sa conférence annuelle à part pour mettre en lumière ses futurs AAA(A). Parmi les jeux déjà annoncés, on peut s’attendre à voir Star Outlaws, dont la sortie est fixée en août, mais aussi Assassin’s Creed Red, l’épisode au Japon féodal. The Division Heartland et Splinter Cell Remake pourraient donner de leurs nouvelles à l’occasion, quand certains ne pourront s’empêcher d’espérer une petite apparition de Beyond Good & Evil 2. Il se pourrait également qu’Ubisoft nous réserve une petite surprise : Far Cry 7.

Si le jeu n’a toujours pas été révélé, il fait de temps à autre parler de lui grâce à quelques indiscrétions de sources fiables. C’est au tour de j0nathan, un vidéaste qui s’est fait connaître grâce à ses leaks autour des franchises d'Ubisoft, d’ajouter son grain de sel. Pour donner le ton, a publié quatre images qui représenteraient l’essence de Far Cry 7, l’une montrant Cillian Murphy, connu pour ses rôles dans Peaky Blinders et Oppenheimer.

Sans contexte apporté, le leak a fait les gros titres, beaucoup ayant cru que la star hollywoodienne allait succéder à Michael Mando et Giancarlo Esposito en tant qu’antagoniste de Far Cry 7. 12 heures plus tard, le leaker a tenu à démentir cette théorie. « L’image signifie autre chose », a-t-il tempéré. Le mal était déjà fait, de nombreux internautes s’étaient déjà enjaillés sur la présence de l’acteur oscarisé dans le jeu. La déception est grande pour beaucoup d'entre eux.

Déjà des informations sur l'histoire

Alors que doit-on interpréter ? Insider Gaming avait vendu la mèche il y a quelque temps, ce nouveau volet serait légèrement différent de ses prédécesseurs. Far Cry 7 se déroulerait sur l’île fictive de Kimsan, située dans la Mer Jaune, près de la Corée. L’histoire suivrait alors une famille aisée enlevée par un groupe conspirationniste appelé des « Enfants de la Vérité ». Le joueur aura alors 72h (24h en temps réel) pour secourir sa famille de ses ravisseurs Le scénario serait alors non-linéaire, puisqu’il serait possible de sauver nos êtres chers dans n’importe quel ordre. À ce stade difficile de savoir ce qui l’image plus fantastique avec un crabe géant veut dire, tout comme celle avec l’acteur. Peut-être que cela a un lien avec l’idéologie du nouveau groupe à abattre ? Peut-être que l'on sera fixé d’ici quelques semaines, l’Ubisoft Forward du lundi 10 juin semblant tout indiqué.