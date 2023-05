Zelda : A Link to the Past est votre épisode préféré ? Eh bien ça tombe très bien et même pas besoin de ressortir la Super NES !

Mettons les choses au clair d'emblée : The Legend of Zelda : Breath of the Wild fait partie de ces rares jeux vidéo après lesquels rien n'est plus pareil. À sa sortie en mai 2017, la production Nintendo a été une vraie révolution pour la saga Zelda mais aussi pour le petit monde du jeu vidéo. Et l'attente suscitée autour de sa suite, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, disponible le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch, en est le meilleur témoin. Zelda BOTW est un chef d'œuvre du jeu vidéo.

En attendant la sortie de Zelda Tears of the Kingdom...

Cependant qui dit révolution, dit forcément aussi évolution, transformation, mutation. Et l'on peut vanter toutes les qualités, les audaces, le génie du Zelda nouveau, sans forcément s'y retrouver, et y être pleinement sensible, et préférer ce qu'était Zelda il y a encore quelques années. Les armes qui cassent, par exemple, c'est votre truc ?

Si le pinacle de la série Nintendo se situe plutôt pour vous à la fin des années 90 avec The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo 64, désolé, mais la proposition suivante concerne en premier lieu celles et ceux qui sont tombés amoureux de la saga avec la légende Zelda 3, A Link to the Past, sur Super Nintendo.

Pour les amoureux de Zelda 3 !

Avec Super Dungeon Maker, un mignon petit poulet remplace Link aux cheveux violets, mais pour le reste, c'est tout pareil que le titre culte de la 16 bits de Nintendo, avec des graphismes adorables et de l'aventure ! Reproduire le génie de Super Mario, c'est déjà officiellement possible avec Super Mario Maker 2, et ses réalisations extraordinaires, mais pas encore pour Zelda. Alors si vous voulez créer vos propres dongeons dans le pur style du hit de la SNES, Super Dungeon Maker est disponible ce mercredi 3 mai sur Nintendo Switch et Steam.