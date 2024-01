Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de présenter la franchise Fallout. Malheureusement, ça fait bien longtemps qu'un nouvel opus n'a pas vu le jour. Et on ne peut pas dire que 76 a fait l'unanimité. Du coup, d'autres studios se chargent de faire des jeux dans un style plus ou moins similaire. C'est le cas d'Obsidian Entertainment qui a récemment reçu l'aide d'un vétéran de la licence créée en 1997. Son prochain jeu devrait donc être à la hauteur des attentes.

Un vétéran de Fallout planche sur The Outer Worlds 2

Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de The Outer Worlds 2, la suite du RPG sorti en 2019. Ce dernier fut fort apprécié par la communauté, et une suite a finalement été dévoilée au grand jour lors de l'E3 2021. Cependant, on n'a pas vraiment eu de nouvelles depuis. C'est le silence radio du côté du studio, et on se demande bien comment elle se porte. Mais justement, on vient de nous apprendre que Tim Cain, qui s'est notamment fait connaître pour son travail sur Fallout, est venu prêter main-forte à la firme.

Si on le sait, c'est grâce au média Rock, Paper, Shotgun qui s'est entretenu avec notre homme. Ne vous attendez pas à de grosses informations croustillantes sur le jeu, il n'était pas là pour parler de ça. Néanmoins, fort de son expérience avec Fallout, il a logiquement épaulé l'équipe de développement. « Il y a des choses qu’ils essaient de faire dans la suite, dont bien sûr je ne peux pas parler, sur lesquelles je suis impliqué parce que c’est similaire à ce que j’ai fait par le passé ».

Ceci dit, ce n'est pas si surprenant que ça. Pour cause, Cain a déjà travaillé sur le premier The Outer Worlds. Et c'était avec nul autre que Leonard Boyarsky, le co-créateur de la franchise Fallout. Autant dire qu'Obsidian avait sorti l'artillerie lourde, et il a décidé de reproduire le même schéma ici. Pour le résultat, il va falloir attendre, car on n'a pas encore de date de sortie à se mettre sous la dent.

Parfois, je me contente de dire : « Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais voici les pièges. Voici quelques-uns des énormes gouffres qui se trouvent sur votre chemin, que vous allez devoir contourner ».

Une suite qui s'annonce impressionnante ?

On peut clairement être excité à l'idée de l'avoir entre les mains. Tim Cain n'a pas hésité à saluer l'un des membres d'Obsidian pour avoir trouvé la solution à un problème qu'il n'avait jamais réussi à résoudre à l'époque où il planchait sur Fallout. « Je lui ai non seulement dit à quel point j’étais impressionné, mais j’ai retrouvé mes notes datant d'il y a 28 ans. Je lui ai dit « permets-moi de te lire quelques lignes d’une réunion de production qui remonte à juillet 1995. ».