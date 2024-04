Nous sommes en plein engouement pour Fallout, et pour couronner le tout, un jeu très apprécié offre un contenu relatif avec la série. Un énorme coup de pouce pour Bethesda. C'est assez incroyable quand on y pense.

Le jeu mobile Fallout Shelter, développé par Bethesda, accueille de nouveaux contenus directement inspirés de la série télévisée Fallout diffusée sur Prime Video. Cette mise à jour, disponible sur iOS et Android, introduit une série d'éléments tirés de l'univers de la série, renforçant ainsi le lien entre les deux plateformes de divertissement. Tout un programme, qui fait plaisir à voir.

Fallout s'offre du contenu

Avec cette mise à jour, les joueurs de Fallout Shelter découvriront six nouveaux personnages de la série, dont Lucy et The Ghoul. Ils pourront également se lancer dans une nouvelle série de missions avec un total de huit quêtes inédites et explorer de nouvelles localisations ajoutées au jeu. Les ajouts ne s'arrêtent pas là : de nouveaux thèmes, armes et tenues, dont un costume de cowboy d'avant-guerre, le revolver de The Ghoul et une robe de mariée viennent enrichir l'expérience de jeu. Cette intégration de contenu est aussi l'occasion pour Bethesda de remercier les joueurs : ceux qui joueront à Fallout Shelter entre aujourd'hui et le 7 mai recevront gratuitement une combinaison de l'abri 33.

Cette mise à jour et la série, a eu un impact significatif sur la popularité du jeu. Depuis la diffusion de la série télévisée, Fallout Shelter a vu ses revenus quotidiens augmenter de 232 %, passant d'environ 20 000 dollars par jour à 80 000 dollars. En effet, le jeu qui a débuté comme une exclusivité mobile en 2015, avant d'être porté sur consoles en 2018, continue de captiver une large audience avec des mises à jour constantes et un gameplay qui encourage les joueurs à construire et gérer leur propre abri. Mais aussi, à dépenser... Une aubaine pour Bethesda.

Il est à noter que l'avenir pourrait réserver encore plus de contenu inspiré par la série TV, étant donné que Prime Video envisage déjà une saison 2 de la série Fallout, bien que les détails restent encore à confirmer.

Fallout Shelter reste disponible sur toutes les plateformes et continue de s'affirmer comme un pilier de la franchise Fallout, avec des millions de téléchargements et une communauté de joueurs en constante expansion.