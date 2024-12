La première saison de Fallout a frappé fort. Elle a su captiver les fans avec une adaptation fidèle et des références bien senties à l’univers des jeux. Mais les regards se tournent déjà vers la saison 2. Et si les indices laissés par Jonathan Nolan, le producteur exécutif, ne laissent aucun doute, Fallout: New Vegas pourrait jouer un rôle central dans la suite.

Une déclaration qui en dit long sur la série Fallout

Lors des Game Awards 2024, où la série a remporté le prix de la meilleure adaptation, Jonathan Nolan a fait une déclaration qui a électrisé les fans. Avec humour, il a évoqué sa gratitude envers les joueurs de New Vegas pour ne pas avoir « brûlé sa maison ». Mais surtout, il a ajouté qu’ils seraient « bientôt reconnaissants ». Cette phrase a suffi à lancer une vague de spéculations. Et si la saison 2 plongeait directement dans l’univers culte de New Vegas ?

Fallout: New Vegas est bien plus qu’un simple épisode de la franchise. Pour de nombreux fans, c’est le meilleur. Son cadre dans le désert du Mojave, ses factions charismatiques comme la Légion de César ou la RNC, et son ambiance rétro-futuriste en ont fait un jeu inoubliable. Chaque décision prise dans le jeu avait des conséquences majeures, ce qui donnait un sentiment de contrôle unique.

Adapter cet univers en série télévisée semble naturel. Le Strip de Vegas, la ville de Novac ou encore les secrets de la Zone 51 pourraient devenir des décors magnifiques à l’écran. Et les intrigues politiques ou les choix moraux complexes offriraient un terreau fertile pour des histoires captivantes.

Une équipe qui inspire confiance

Avec Jonathan Nolan aux commandes et Todd Howard, de Bethesda, en soutien, tout semble réuni pour une adaptation réussie. La première saison a prouvé que l’équipe comprend les attentes des fans. Si New Vegas devient le cœur de la saison 2, on peut espérer une série à la fois fidèle à l’univers du jeu et suffisamment innovante pour surprendre.

Source : Game Awards 2024