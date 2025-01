Fallout New Vegas, malgré ses 14 ans d’existence, reste un incontournable du RPG post-apocalyptique. Grâce à une communauté de modding particulièrement active, le jeu continue de se réinventer. Cette fois, un nouveau mod, "Close Quarters Combat", signé par le créateur Psychor, redéfinit complètement les combats au corps à corps. Si vous êtes fan de bastons dynamiques et intenses, ce mod est une raison de plus de redécouvrir cet incontournable.

Des combats rapprochés plus intenses que jamais dans Fallout New Vegas

Le mod Fallout New Vegas transforme les affrontements rapprochés en leur donnant une toute nouvelle profondeur. Les joueurs peuvent désormais exécuter des attaques variées, bloquer, esquiver ou encore bousculer leurs adversaires. Les actions s'adaptent aussi à votre environnement : vous pouvez, par exemple, projeter un ennemi contre un mur pour le déséquilibrer. L’ensemble donne une touche cinématographique aux combats, rappelant des films d’action comme John Wick.

Les statistiques de votre personnage jouent un rôle crucial dans ce nouveau système. Une Force élevée vous permettra de réaliser des mouvements puissants, comme des piétinements ou des coups violents. Une Agilité élevée, en revanche, débloquera des capacités défensives, comme des balayages de jambes ou des esquives rapides. Chaque choix stratégique rend les affrontements encore plus personnalisés.

Des ennemis plus malins et une immersion renforcée

Ce mod Fallout New Vegas ne se contente pas d’améliorer les capacités du joueur. Les ennemis deviennent également plus intelligents et plus réactifs. À courte distance, ils peuvent esquiver vos tirs, obligeant à privilégier les attaques physiques. Les interactions varient aussi selon l'équipement : les ennemis en armures assistées, par exemple, résisteront aux prises et tackles, vous forçant à repenser votre stratégie.

Les armes jouent également un rôle central. Les armes lourdes et tranchantes offrent des attaques dévastatrices, tandis que les combats à mains nues donnent des actions plus dynamiques et spectaculaires, comme envoyer un adversaire valser. Le tout est disponible sur Nexus.

