Fallout 5, ce n'est pas pour demain, même si Jonathan Nolan estime que la série Prime Video peut être en quelque sorte considérée comme le prochain épisode de la saga. Le show TV, comme les jeux, raconte une histoire originale au sein de la même mythologie, et par conséquent, ça peut faire office de « prolongement » au dernier opus vidéoludique. Une explication à prendre ou à laisser, mais qui ne fera de toute manière pas avancer le développement du futur volet. Mais pour attendre, Bethesda et Xbox vous proposent d'agrandir votre collection.

Un objet Fallout exclusif pour les joueuses et joueurs Xbox

La série Fallout d'Amazon Prime Video sera disponible le 12 avril 2024 sur la plateforme. Encore quelques semaines à patienter donc, mais il y a du neuf autour de la franchise post-apocalyptique de Bethesda. Un objet collector a été annoncé... mais seulement sur Xbox. Eh oui, l'éditeur étant sous le giron de Microsoft, il faut bien quelques avantages. Le produit n'est autre qu'une manette Fallout disponible directement sur la boutique Xbox Design Lab. Un portail où les joueuses et joueurs peuvent personnaliser entièrement leur accessoire, avec divers couleurs et motifs. Mais pour le coup, des choix sont évidemment imposés pour respecter les visuels voulus par les deux sociétés.

Que trouve t-on sur cette manette Xbox Fallout ? Un Vault Boy avec sa tenue traditionnelle, en bleu et jaune, sur la poignée de droite. Mais il y a également plusieurs déclinaisons de l'icone de la licence sur la partie avant de l'accessoire. « Cette manette est conçue avec un collage des icônes les plus emblématiques de Vault Boy, qui ont marqué l’histoire de la franchise » explique d'ailleurs le blog Xbox Wire. Le modèle de base, sans modification, arbore une croix directionnelle et un logo jaunes, ainsi que des gâchettes bleues, en référence là encore au Vault Boy.

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la couleur des joysticks, de la croix, des boutons, des gâchettes ou de l'arrière. Libre à vous de changer l'avant, mais pour le coup, vous allez supprimer tout l'intérêt de cette manette Xbox Fallout qui a tapé dans l'oeil des internautes. Pour l'obtenir, rendez-vous sur le Xbox Design Lab. Elle est disponible au prix de 92,96€ frais de port inclus, sans aucune révision. Si vous voulez par exemple une gravure, avec votre pseudo Xbox, ce sera 9,99€ en plus. À toutes fins utiles, on rappelle que la manette est aussi compatible PC.