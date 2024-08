Après cinq ans de dur labeur, la Team FOLON a enfin pu sortir l'un des mods les plus ambitieux de Fallout 4, voire de l'histoire. Véritable nouveau « jeu gratuit » dans le jeu original, Fallout London a toutefois connu un lancement compliqué. Mais cette première grosse mise à jour le remet clairement sur de bons rails en corrigeant ses plus gros problèmes actuellement connus.

Fallout London sauvé par sa première mise à jour

À défaut d'un cinquième opus qui semble très loin d'être sorti, les fans ont eu le plaisir de replonger dans un « nouveau jeu » Fallout solo avec Fallout London, fruit du travail passionné de développeurs bénévoles pendant environ cinq ans. Plus qu'un mod, il s'agit davantage d'un DLC géant du quatrième volet, voire même d'un jeu à part entière. Dire qu'une telle perspective était très attendue est un euphémisme. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il s'agit du « jeu gratuit » ayant été le plus rapidement récupéré sur GOG. Plus de 500 000 joueuses et joueurs l'ont en effet ajouté à leur bibliothèque en l'espace de 24 heures. Cet engouement s'est toutefois révélé être un cauchemar pour certains, le mod souffrant notamment de nombreux problèmes de bugs bloquants et crashs intempestifs.

Team FOLON a toutefois tenu bon et Fallout London à jour. Un petit hotfix a récemment été déployé concernant les crashs, et une première grosse mise à jour est donc désormais disponible s'agissant des bugs bloquants. Si cela ne suffit pas, les développeurs sont prêts à participer à des sessions individuelles de bug-fixing via le Discord officiel du mod. Un tel engagement auprès des joueurs est rare et mérite d'être salué à sa juste valeur.

Comment installer la mise à jour 1.01 du mod

Vous pouvez donc dès maintenant installer la version 1.01 de Fallout London. La marche à suivre est relativement simple, vous demandant simplement de mettre à jour manuellement le mod dans votre bibliothèque GOG. Si vous rencontrez quelques difficultés en ce sens, GOG a mis en place des instructions pour vous aider dans cette tâche. Vous les trouverez sur une page Google Docs (mais uniquement en anglais) citée en source ci-dessous.

Le processus pourra notamment s'avérer plus délicat sur Steam, plateforme sur laquelle il faut tout d'abord downgrader Fallout 4 vers une version antérieure au décevant patch « next-gen » déployé par Bethesda il y a quelques mois, et ayant mis de gros bâtons dans les roues des développeurs de Fallout London.

