Pour une bonne partie du public, Fallout 76 fut particulièrement décevant. Les notes du titre de Bethesda paru en 2018 le prouvent. Après un Fallout 4 réussi, mais pas exempt de défauts, la tristesse n'en fut que plus grande pour les fans de la série en monde ouvert. Il reste aux joueurs un espoir pour espérer retrouver de bonnes sensations sur Fallout. Et sans attendre à nouveau plusieurs années. En 2023, une équipe de moddeurs dévoilait Fallout : London, un mod extrêmement ambitieux pour le 4e épisode la licence.

Fallout : London affiche ses ambitions en vidéo

Depuis la démo du mod sortie en août 2022, Fallout : London s'était fait assez discret. L'équipe derrière la conception du mod de Fallout 4 donne enfin des nouvelles aux fans et elles sont plutôt bonnes. On découvre notamment de nouvelles armes qui seront disponibles dans le jeu. Le Laser Lewis Gun et le Viper MK 1 étaient utilisées par les Britanniques pendant la Première et la Seconde Guerre mondiales. Pour le plus grand bonheur des fans, des éléments d'anciens jeux Fallout seront de la partie. Les joueurs pourront notamment retrouver le célèbre timer du premier Fallout. On découvre plus largement quelques coulisses du développement et de nouvelles animations. En fin de vidéo, l'équipe rappelle que les candidatures pour prêter sa voix à un personnage du jeu est toujours ouverte. Une preuve que les passionnés de la licence Fallout font tout pour impliquer la communauté.

Une toute nouvelle histoire et un contenu qui s'annonce généreux

Pour rappel, Fallout : London se déroule 50 ans avant les événements de Fallout 4, à Londres, comme son nom l'indique. Évidemment, le contexte post-apocalyptique sera bien de mise. Voici ce qu'on peut lire sur le site officiel de Fallout London.

D'aristocrates parlementaires étouffants à une résurrection des Chevaliers de la Table Ronde en passant par une secte de révolutionnaires intransigeants (et bien plus encore !), Fallout : London incarne l'histoire et l'esthétique de Londres et donne à cette ville bien-aimée une tournure résolument nucléaire.

Le jeu s'annonce particulièrement complet avec des quêtes annexes, de nouveaux personnages et des ennemis inédits. La sortie de Fallout : London est toujours prévue pour 2023, comme indiqué dans la dernière vidéo publiée par le groupe de moddeurs. Si cela vous tente, l'équipe de Fallout : London indique être toujours ouverte aux candidats qui souhaitent travailler sur le projet.