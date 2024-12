Alors que la saison 2 de la série Fallout a déjà commencé son tournage, le prochain jeu de Bethesda n'est pas près de sortir mais le studio est totalement serein sur le sujet. Si jamais cet univers post-apocalyptique vous rappelle sans cesse à lui, et que vous ne voulez pas refaire les anciens épisodes, une solution s'offre à vous pour patienter jusqu'au futur opus officiel. Le jeu gratuit ambitieux Fallout London va redoubler d'efforts pour vous occuper avec une belle surprise inattendue.

De belles annonces pour Fallout London

London est l'un des mods les plus ambitieux jamais créés au point où il s'apparente finalement plus à un véritable jeu. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est évidemment gratuit, mais il vous faut impérativement Fallout 4 puisque c'est ce titre qui a servi de support aux moddeurs. En plus d'offrir un nouveau monde, un protagoniste inédit qui est toujours muet et de relater des événements complètement indépendants de F4, la petite équipe est allée jusqu'à revoir les mécaniques de jeu. Un boulot de dingue qui va prendre une autre ampleur prochainement.

Tandis que la Team Folon était en train de développer la mise à jour 1.03 de Fallout London, elle s'est aperçue que leurs ambitions étaient en définitive trop grandes pour un simple patch. Pour ne pas revoir leur vision à la baisse, et créer d'éventuels problèmes en implémentant des choses qui pourraient en casser d'autres, le tout premier DLC a été annoncé. Oui, le mod Fallout London va avoir son DLC et peut-être plusieurs tel que c'est parti.

« Ce qui à l'origine n'était qu'un simple patch s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Compte tenu de l'ampleur de cette mise à jour, nous sommes conscients qu'elle pourrait apporter des changements ayant un impact sur les fichiers de sauvegarde. Aussi, plutôt que de risquer de tout casser pour une petite mise à jour, nous envisageons d'en faire une partie de notre tout premier DLC ! Ce DLC proposera à la fois du nouveau contenu et du contenu précédemment coupé que nous nous efforçons de restaurer ». Et ce n'est pas tout, car pour assurer l'avenir de Fallout London, la Team Folon est devenue une vraie société désormais. Pour aider les moddeurs à façonner le futur du mod, un questionnaire a été mis en ligne.

Source : Team Folon.