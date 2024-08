Cela fait presque deux semaines que Fallout London, l'un des mods les plus ambitieux de tous les temps, est sorti. Malheureusement, de nombreux joueurs n'ont pas pu l'apprécier à sa juste valeur en raison d'énormes problèmes d'instabilité et de bugs en pagaille. La Team FOLON derrière le projet avait toutefois une annonce des plus rassurantes à cet égard.

De gros changements salutaires à venir sur Fallout London

Tout vient à point à qui sait attendre. L'équipe derrière Fallout London en a bien conscience, après cinq ans de dur labeur sur l'un des mods les plus ambitieux de Fallout 4 à ce jour, voire de l'histoire. Ce qui s'apparente à un tout nouveau « jeu » gratuit dans l'iconique univers postapocalyptique a malheureusement connu un lancement chaotique. Team FOLON a cependant rapidement réagi, en promettant l'arrivée prochain d'une énorme mise à jour. Les choses se précisent en ce sens, avec même le déploiement d'un petit correctif en attendant.

Celui-ci va s'intéresser aux (trop) nombreux crashs intempestifs nuisant à l'expérience. Il viendra également ajouter à Fallout London des bienfaits d'autres mods tels que l'excellent Buffout 4, beaucoup utilisé sur le jeu original car corrigeant lui-même énormément de bugs ignorés par Bethesda (même après le décevant patch « next-gen »). Le gros patch tant attendu ne devrait pas tarder à suivre. Il s'attellera quant à lui principalement à corriger des bugs bloquants, notamment dans les quelques 200 quêtes du jeu, signalés par les joueurs sur le Discord officiel de Fallout London.

Une équipe de développeurs bénévoles proche de sa communauté

Mieux encore, la Team FOLON promet d'assurer des sessions individuelles de bug-fixing si des problèmes persistent après le déploiement de ces deux correctifs sur Fallout London. Une initiative extrêmement peu courante qu'il convient de saluer. Pour profiter d'un entretien privilégié avec l'un des développeurs du mod, il faudra se rendre sur son Discord officiel, dans une salle d'attente prévue à cet effet.

Enfin, les développeurs ont annoncé le lancement d'un stream ce soir à 21 heures chez nous, où nous pourrons les voir jouer en direct à Fallout London. Cela permettra par ailleurs d'avoir droit à des commentaires « dans les coulisses », pour savoir comment la Team FOLON a réussi le tour de force de rendre possible ce mod unique à bien des égards.

Source : Discord officiel de Fallout London