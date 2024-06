Six ans après sa sortie, Fallout 76 est aujourd'hui presque méconnaissable. Mais il a fallu attendre la sortie de la série Prime Video pour des joueurs anciens comme nouveaux s'en rendent vraiment compte, le titre s'étant traîné pendant longtemps une bien triste réputation.

Changements radioactifs pour Fallout 76

En 2018, Fallout 76 est arrivé comme une bombe sale. Criblé de bugs, avec un monde ouvert quasiment vide et peu intéressant à explorer. En a résulté l'un des jeux les plus mal notés de l'histoire, tant par la critique que par les joueurs. Le constat ne s'est pas arrangé lorsque Bethesda a rajouté un abonnement au prix exorbitant sur un jeu déjà payant, pour débloquer des fonctionnalités sans lesquelles le jeu était une purge à jouer.

Un début d'amélioration est arrivé en 2020 en la personne de Bill LaCoste, producteur en chef du jeu. Celui-ci a doucement mais sûrement participé à redresser le navire et diriger le jeu dans la bonne direction. « J'ai repéré les mêmes problèmes que les joueurs : le manque de stabilité, de PNJ et de contenu. J'ai donc exprimé tout cela à l'équipe, et nous avons travaillé ensemble pour remonter la pente », a t-il déclaré dans une interview auprès de VG247. Petit à petit, Fallout 76 est devenu plus stable et s'est garni en contenu. Mais le mal était pour la plupart des joueurs déjà fait. Il aura ainsi fallu attendre 6 ans après sa sortie et l'arrivée de la série Prime Video pour lui faire connaître un second souffle.

La série a irradié la franchise de son succès explosif. © Prime Video

Une belle et rare histoire de rédemption

Plus d'un million de nouveaux joueurs se sont en effet lancés sur Fallout 76, le jeu le plus récent de la franchise. Cela a fatalement rajouté beaucoup de pression sur le studio, comme le souligne Bill LaCoste. Mais il s'agissait également d'une belle opportunité, puisqu'est arrivé peu après le massif DLC gratuit Skyline Valley, venant proposer de nouvelles fonctionnalités et une toute nouvelle zone à visiter. Les étoiles se sont ainsi alignées pour le titre longtemps le plus impopulaire de la licence, mais qui a depuis bien redoré son blason.

L'entreprise n'était pas courue d'avance, et de nombreux éditeurs auraient préféré abandonné le développement d'un tel jeu plutôt que de s'acharner. Il semble donc maintenant que Fallout 76 ait un plutôt bel avenir devant lui. De quoi aider les joueurs à patienter pour un Fallout 5 qui risque de se faire très longtemps désirer.