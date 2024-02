Les fans de la saga auront de quoi se satisfaire, en attendant la série Fallout sur Amazon Prime Video avec un nouveau jeu prometteur et très différent.

Depuis plusieurs années déjà, les fans attendent impatiemment un nouveau jeu Fallout. Pour rappel, il s’agit d’une licence d’abord développée par Black Isle Studios puis reprise par Bethesda Software. Les softs se déroulent dans un futur fictif, plus précisément dans des États-Unis post-apocalyptiques ravagés par la guerre nucléaire. L’objectif du joueur est alors de survivre à cet environnement, mais surtout aux mutants.

Si le premier Fallout a été très bien reçu, à sa sortie en 1997, les suites n’ont pas forcément eu le même accueil. C’est surtout le dernier titre en date, Fallout 76, qui a laissé les fans sur une note amère, du moins à son lancement. Ils rapportaient alors une expérience désastreuse, truffée de bugs et de problèmes de connexion. Il faut rappeler que le soft était en plus exclusivement multijoueur, un défaut qui a aussi été très critiqué. Pas question ni pour le studio ni pour les joueurs de laisser la licence dans cet état. Pourtant depuis, peu d’informations circulent sur Fallout 5, si ce n’est qu’il pourrait arriver après de The Elder Scrolls 6.

Le jeu parfait pour attendre Fallout 5 ?

En attendant, les fans pourront avoir du neuf autrement, avec par exemple une nouvelle série Amazon Prime, mais surtout le nouveau jeu de plateau : Fallout Factions. Après Fallout : Wasteland Warfare en 2018, l’éditeur Modiphius revient avec un titre plus léger et rapide, qui se focalise avec le premier pack sur la guerre du parc d’attractions Nuka World. À chaque combat, les deux camps devront lancer des dés. Les résultats sont analysés selon les statistiques de chance du personnage, pour calculer leurs dégâts.

À savoir que Faction a été créé pour plaire à un maximum de personnes, mais surtout à ceux qui n’ont jamais touché à des jeux de plateaux. « Nous voulions créer un jeu plus adapté aux petites communautés d’amis », a déclaré le concepteur à Polygon. Le set de démarrage pour deux, de Fallout Factions — Battle for Nuka-World, est déjà disponible en précommande pour 108,84 dollars pour une expédition à la mi-avril. Malheureusement, il faudra impérativement importer une version anglaise, aucune traduction française n'étant disponible pour l'instant.

On vous le disait précédemment, mais la série Fallout va bientôt débarquer, plus précisément en avril 2024 sur Amazon Prime. Si l’univers très familier et surtout post-apocalyptique des jeux revient, Todd Howard, PDG de Bethesda Games, a néanmoins confirmé que la production racontera une toute nouvelle histoire. Elle pourrait s’attarder sur le début de la Grande Guerre, une catastrophe thermonucléaire qui a eu lieu en octobre 2077 qui changea la face du monde.