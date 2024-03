Si vous adorez la célèbre franchise Fallout, alors ne bougez plus, on a une grande annonce à vous faire, même si ça risque de faire mal au compte en banque.

La franchise Fallout a encore de gros atouts dans sa manche. On pense d'abord à sa série Amazon Prime Video qui débarque le 11 avril prochain. Elle a récemment dévoilé de nouvelles images, et le résultat est assez bluffant. Il nous tarde de pouvoir (re)plonger dans cet univers dans une aventure en prises de vues réelles. Sinon, on attend avec impatience le 5, mais là, il va falloir être patient. Et justement, dès aujourd'hui, vous avez le moyen parfait de combler le vide laissé par un nouvel opus. Mais attention, ça va probablement faire mal à votre portefeuille.

Avant la série Fallout, voici le jeu de cartes tant attendu

L'année dernière, on a appris que la licence avait signé une collaboration avec Magic : The Gathering. Elle allait ainsi avoir le droit à sa propre extension. Il fallait juste attendre jusqu'en 2024 avant de pouvoir mettre les mains dessus. Et depuis le 8 mars dernier, ça y est, vous avez l'opportunité de passer à la caisse et d'acheter des decks estampillés Fallout. Du coup, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par les jeux de cartes, ça pourrait piquer votre curiosité. Sans parler des collectionneurs qui se sont déjà jeté dessus. Voyons maintenant ce qu'on a au programme.

Vous avez plusieurs Deck Commander disponibles à l'achat, en plus d'un booster collector de 15 cartes. Ils possèdent tous des caractéristiques différentes, et un commandant unique. Par exemple, le paquet Ave Caesar vous permettra de contrôler l'empereur de la Légion de Fallout New Vegas. En l'occurrence, chaque deck est composé de 100 cartes, avec systématiquement des cartes Magic inédites à l'intérieur. Bien évidemment, les mécaniques de jeu sont thématiques, et les illustrations sont de toute beauté. Vous l'aurez compris, c'est clairement un incontournable pour tous les fans de cette franchise.

Pour les plus curieux, sachez qu'il y a un total de 4 Deck Commander en vente. On a cité celui dédié à Caesar, mais on trouve également le deck Science, avec le Dr. Madison Li en figure de proue. Ou le deck Survivants Bagarreurs, avec le fidèle Canigou pour vous aider à récupérer le plus de ressources possible. Enfin, on a le deck Menace Mutante, où vous allez devoir mener le combat aux côtés de l'Homme-phalène sage. Il y a du choix, mais il faut être prêt à faire chauffer la carte bleue, car ils coûtent chacun 59,99€.

Cartes de Canigou, le plus fidèle toutou de Fallout ©Magic the Gathering

Il ne faut pas traîner, la rupture de stock est en cours !

Si vous êtes intéressé par ces cartes, alors on vous conseille de ne pas traîner. Comme on pouvait s'en douter, les fans de Fallout n'ont pas hésité à mettre la main au portefeuille dès le 8 mars. En conséquence, certains Deck Commander sont d'ores et déjà en rupture de stock. A l'heure d'écrire ces lignes, seul le deck Science est accessible, ainsi que l'option « Assortiment » qui vous envoie aléatoirement l'un des quatre decks. Mais bon, si les autres ne sont plus disponibles, vous risquez de tomber sur le seul qui est encore en vente. Ceci dit, pas de panique, on aura sûrement droit à un réapprovisionnement. Quand, c'est la question. Il faut rester à l'affût !

Les Decks Magic Fallout en stock chez Amazon

Les offres chez Micromania