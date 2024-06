Cette semaine marque une étape excitante pour les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 3 et Warzone avec l'introduction d'une collaboration inédite avec la franchise Fallout. Les fans des deux séries pourront désormais voir leurs personnages favoris de MW3 se transformer en résidents des célèbres abris anti-atomiques de Fallout. Le meilleur des deux mondes ?

Fallout dans Call of Duty

La Saison 4 de Call of Duty se poursuit avec cette nouveauté qui inclut les tenues emblématiques des habitants des abris de Fallout. Ces costumes sont portés par des personnages bien connus de MW3 comme Soap, Ghost, le Capitaine Price, et Gaz, tous membres de la Task Force 141. L'ensemble de la collection est disponible sous le nom de Tracer Pack: Fallout Vault Dweller Bundle, qui contient plus de 15 objets, dont deux plans d'armes inspirés de Fallout. Ce bundle sera disponible à partir du 20 juin.

En plus du bundle payant, les joueurs auront l'opportunité de participer à l'événement en jeu Fallout: Vault Dwellers du 20 au 26 juin. Cet événement propose des récompenses cosmétiques sur le thème de Fallout, comme un grand décalque de la Nouvelle République de Californie, un emblème Nuka-Cola Caps et un camouflage d'arme Nuka-Cola Quantum.

La Saison 4 de Call of Duty continue d'apporter des nouveautés et des mises à jour, notamment avec l'ajout de deux nouvelles armes, de nouvelles cartes multijoueur, du contenu supplémentaire pour le mode Zombies, et bien plus encore. Par ailleurs, Activision a récemment annoncé officiellement le prochain titre de la série, Black Ops 6. Cette annonce a révélé des détails sur la campagne, les nouvelles cartes multijoueur, ainsi qu'un nouveau système de mouvement omnidirectionnel développé par Treyarch, qui promet de changer la dynamique du gameplay.

Cette fusion des univers de Call of Duty et Fallout est un exemple fascinant de la manière dont les franchises de jeux vidéo peuvent s'enrichir mutuellement. En intégrant des éléments de Fallout dans l'environnement militaire réaliste de Call of Duty, les développeurs offrent une expérience unique. Pour attirer à la fois les fans du FPS et du RPG.