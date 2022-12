Bonne nouvelle pour les irréductibles de Fallout 76, le jeu de survie de Bethesda va s'offre une mise à jour gratuite sur Nuka World. Le fameux parc d'attraction que l'on avait eu l'occasion de découvrir dans Fallout 4 dans le DLC du même nom. La bande annonce ci-dessous vous donnera un bel aperçu de ce qu'il est possible de faire en son sein.

Nuka World arrive donc au sein de la mise à jour 1.7.2.9 de Fallout 76. Un gros bébé de 16 go sur PC et 21 Go sur console qui devrait permettre d'avoir pas mal de contenus à se mettre sous la dent.

Le spectacle ambulant de la Tournée Nuka-World a fini d'installer ses tentes et de blinder la Nukarcade de récompenses, il est donc prêt à être visité ! Rendez-vous au champ de foire à l'ouest du Lac Reynolds dans la Cendrière pour participer à trois nouveaux évènements publics, gagner des récompenses à la Nukarcade et affronter le plus gros boss de région de Fallout 76 jusqu'à présent : le titan d'ultracite !

Nuka-World n'est pas limité à la fête foraine : avec la mise à jour d'aujourd'hui, nous vous proposons une saison entière sur le thème de Nuka Cola pour étancher votre soif ! Promenez-vous dans Nuka-World, visitez des lieux emblématiques comme Dry Rock Gulch, Safari Adventure et bien d'autres. Accomplissez des défis quotidiens et hebdomadaires pour gagner du S.C.O.R.E. et débloquez de nouveaux objets comme des peintures Sheepsquatch pour armure assistée, des objets de C.A.M.P., des consommables, un nouvel allié mineur et bien plus !

Cette saison, nous introduisons également une toute nouvelle récompense dans le tableau de S.C.O.R.E. : l'étendard d'éclaireur ! En tant que membre honoraire des scouts Pionniers, ces derniers vous ont confié un étendard que vous pouvez brandir lors d'un combat contre des PNJ pour conférer, à vous et votre équipe, le petit coup de pouce nécessaire pour renverser le cours de la bataille ! Ces étendards octroient à vous et tous les joueurs des environs un bonus parmi les cinq disponibles qui dure tant que l'étendard est levé.