Si certains joueurs sont indécrottables et particulièrement toxiques, on à tendance à oublier trop souvent que d'autres ont un comportement vertueux. À l'image de ces utilisateurs du jeu en ligne Fallout 76 qui rendent un hommage touchant à un développeur qui vient de décéder il y a peu.

En effet, tout commence avec un message sur les réseaux de Jeff Gardiner, ancien responsable du projet Fallout 76 qui déclare :

Je suis effondré en ce moment. Ferret Baudoin a repris le rôle de lead designer sur #Fallout76 pour les wastelanders. Un éternel optimiste et un ami cher. Nous avons déjeuné ensemble plusieurs fois depuis mon départ de Bethesda. Il nous manquera énormément.

Suite à cela, les fans de Fallout 76 ont commencé à créer des hommages en jeu à Baudoin et à partager tout cela sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag "ThanksFerret". L'hommage passe surtout par la création de pierres tombales et de messages dans le titre en ligne.

thanksferret - ????? pour toute la joie que tu as apportée à moi et à ma famille à travers ton travail. Que la paix et le confort embrassent ceux que tu laisses derrière toi. #fallout 76 #fallout