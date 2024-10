À l'occasion du Fallout Day, Bethesda s'est fendu d'un stream pour s'intéresser aux nouveautés qui vont arriver sur le dernier opus en date de la franchise : 76. Six ans après un lancement proprement post-apocalyptique, le jeu-service revient mine de rien de très loin, et 2025 devrait être une année importante pour lui. De grosses nouveautés gratuites y seront déployées, dont notamment la possibilité particulièrement attendue pour les joueurs d'incarner pour la première fois (du moins sans mods non officiels) une goule. Mais Bethesda semble avoir fait preuve d'un peu d'excès de zèle à ce sujet.

La goulification de Fallout 76

En juin dernier, Fallout 76 avait fait le plein d'annonces à l'occasion du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2024. Parmi elles, la massive mise à jour gratuite Skyline Valley, visant à ajouter une toute nouvelle zone à explorer. Bethesda en a également profité pour teaser l'arrivée de nouveaux contenus gratuits courant 2025, dont la possibilité d'incarner une goule.

Lors du Fallout Day qui se tenait hier, Bethesda a consacré une majeure partie d'un stream spécial à la présentation de cette nouvelle « espèce » jouable prochainement dans Fallout 76. Pour rappel, les goules sont des êtres humains ravagés par les radiations. Ils disposent ainsi d'une immunité à celles-ci et une énorme longévité, mais en payent le prix en étant défigurés et en risquant à tout moment de devenir de véritables zombies sauvages. Dans 76, les joueurs pourront donc prendre ce risque, avec de nombreux bonus exclusifs.

Les goules jouables dans Fallout 76 pourront ainsi se renforcer grâce aux radiations, avec l'accès à des compétences uniques. Trop de radiations risque cependant de s'accompagner de malus. Mais une compétence en particulier risque de casser sérieusement l'équilibre du jeu : les goules seront en effet capable de se soigner pendant les combats. Il se pourrait donc qu'une véritable vague de goules jouables pullulent sur Fallout 76, en dépit du visage défiguré que cela implique. Il sera cependant possible de reprendre une forme humaine à tout moment, si le besoin s'en fait sentir.

Source : Bethesda Softworks sur YouTube