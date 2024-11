La saga Fallout a clairement le vent en poupe ! Déjà très populaire, l'engouement du public n'a fait que grimper depuis la sortie de la série Amazon. Cette dernière est même nommée aux prochains Game Awards dans la catégorie « Meilleure adaptation ». Dès lors, les nouvelles mises à jour des jeux sont d'autant plus attendues... et celle-là, on peut vous dire que les fans l'attendaient depuis très (très) longtemps.

Vous pourrez enfin jouer ce personnage dans Fallout

Il y a des nouveautés, on sait qu'elles vont vraiment faire plaisir aux fans. Pour le coup, Bethesda l'a bien compris et va enfin ajouter enfin ce que tout le monde attendait depuis très longtemps dans Fallout 76. Le multijoueur dans l'univers post-apo du studio vient effectivement de voir ses prochaines mises à jour détaillées dans une nouvelle roadmap.

Bethesda a ainsi annoncé tout ce qui arriverait dans la saison 19 de Fallout 76. Plusieurs événements vont rythmer la vie des joueuses et joueurs pour la fin d'année, et même jusqu'à février prochain. Mais c'est en mars, pour accompagner la saison 20, que le grand moment arrivera : vous allez enfin pouvoir incarner une goule !

© Bethesda

D'habitude, vous les terrassez. Bientôt, vous allez les jouer. La « Player Ghoul Update » arrivera en mars 2025 sur Fallout 76, pour le plus grand plaisir de la communauté. On se demandait si cela n'arriverait pas avant Fallout 5, les déclarations des équipes à ce propos étant restées vagues un bon moment.

Cet ajout devrait apporter une variation au gameplay intéressante. De fait, les goules sont des êtres dotés de aptitudes particulières. Bien qu'étant humaines à l'origine, les radiations ont développé chez elles une capacité de régénération époustouflante. Elles sont également plus agressives que les humains.

Reste donc à savoir comment Bethesda aura précisément imaginé cette nouveauté. Nous pourrons assurément incarner une goule "intelligente", mais nous ne savons pas encore comment cela impactera les mécaniques de jeu. Une chose est sûre, malgré ses débuts compliqués Fallout 76 continue de se bonifier avec le temps.