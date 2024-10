Lors de son lancement, Fallout 76 a rencontré de nombreux obstacles. Bugs, soucis de performances et critiques sévères ont entaché les débuts de ce jeu en ligne tant attendu. Pour beaucoup, l’expérience était loin des attentes, et le titre a rapidement été catalogué comme une déception. Mais Bethesda ne s’est pas laissé abattre. Grâce à une série de mises à jour majeures et l'ajout de contenu significatif, Fallout 76 a réussi à redresser la barre. Aujourd'hui, le jeu est bien plus stable et riche. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'essayer, voici peut être le bon moment.

Fallout 76 se laisse tester gratuitement

Si vous n’avez pas encore exploré l’univers de Fallout 76, c’est le moment ou jamais ! Pendant encore quelques jours, le jeu est disponible gratuitement à l'essai sur Steam. Que vous soyez un fan de longue date de la série Fallout ou curieux de découvrir cet univers post-apocalyptique, c’est l’occasion idéale de plonger dans les Appalaches, seul ou avec vos amis, sans dépenser un centime.

Et ce n’est pas tout ! En parallèle de cette période de test gratuit, Fallout 76 et toutes ses extensions bénéficient de réductions massives. Vous pouvez profiter de promotions allant jusqu’à -75% sur le jeu de base et 60% sur ses DLC, tels que Wastelanders et Steel Dawn. D'ailleurs, ces offres sont disponibles sur toutes les plateformes habituelles : Steam, PlayStation Store, Xbox Store, etc. Parfait si vous n'avez pas spécialement envie de jouer sur PC.

Ces réductions permettent non seulement d’accéder au jeu à un prix réduit, mais aussi de découvrir tout le contenu supplémentaire qui a enrichi le jeu au fil des années. Depuis son lancement, Fallout 76 a énormément évolué, avec de nombreuses mises à jour et une communauté active, ce qui en fait aujourd’hui une expérience bien plus complète et immersive. D'ailleurs, sur la plateforme de Valve, les évaluations sont plutôt positives.

Pour profiter de l'essai gratuit de Fallout 76, il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu Steam et de le télécharger. Pour les versions consoles, il vous suffira de télécharger la version d'essai, qui vous donnera également accès au jeu de base complet.

Source : Steam