Fallout 76 revient définitivement de loin depuis sa sortie catastrophique en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. Six ans plus tard, le MMO postapocalyptique a accueilli dans les Appalaches un florilège de nouveaux résidents d'Abri suite au succès atomique de la série Prime Video. Histoire de les motiver à rester, Bethesda a annoncé une énorme mise à jour gratuite qui sera déployée demain, le 12 juin.

Fallout 76 étend et reconquiert son territoire

Parmi les nombreux jeux présents lors du Xbox Games Showcase, Fallout 76 a fait une petite mais remarquée apparition. Maintenant que le MMO est dans un état stable après moult mutations dues aux radiations, il passe à la vitesse supérieure suite à un colossal regain d'intérêt grâce à l'adaptation de la franchise en série sur Prime Video. Cela a pris la forme d'une nouvelle extension baptisée Skyline Valley, qui a de surcroît le mérite d'être gratuite.

Celle-ci est pourtant loin d'être anodine. Elle permet en effets aux centaines de milliers de Résidents de l'Abri 76 répertoriés à ce jour dans les Appallaches de découvrir une toute nouvelle région par rapport au jeu de base. Place cette fois à Shenandoah, dans le cadre d'une toute nouvelle histoire avec l'Abri 63 et ses habitants peu communs : des goules. Il sera même désormais possible d'en incarner une. Mais certaines ne sont pas aussi amicales, avec notamment une espèce surchargée d'électricité, qu'elle conduit dans ses armes et armures.

Une mise à jour gratuite sur le thème donc de l'électricité, avec son lot de nouvelles zones à explorer et d'équipements à collecter. Skyline Valley sera donc déployée demain, le 12 juin, sans bourse délier pour les détenteurs de Fallout 76 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une manière comme une autre d'attendre un éventuel Fallout 5 ou de nombreux mods eux-mêmes aux allures d'extensions officieuses mais très prometteuses sur le quatrième opus.