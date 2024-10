Le dernier jeu Fallout en date va bientôt recevoir un lot de nouveau contenu gratuit qui risque de beaucoup plaire aux joueuses et joueurs de tous horizons.

À l'occasion du Fallout Day qui s'est tenu cette semaine, Bethesda a fait le plein d'annonces pour les nouveautés à venir dans Fallout 76. Outre le fait de bientôt incarner une Goule (au risque de casser le jeu) officiellement pour la première fois dans un jeu de la licence, la faune des Appalaches va visiblement connaître bientôt un important regain de vie sur le titre multijoueur. On est partis à la pêche aux infos en ce sens.

Un important souffle de vie animale à venir dans Fallout 76

Après six ans d'existence et un lancement véritablement apocalyptique, Fallout 76 semble avoir trouvé son rythme de croisière au milieu des radiations. Le titre reçoit régulièrement du contenu gratuit plutôt qualitatif, comme de nouveaux chapitres de son histoire ou de nouvelles régions à explorer, comme tel fut le cas avec Skyline Valley. Les Appalaches postnucléaires sont dont plus vivants que jamais, mais jusqu'alors habitées surtout par des créatures ne voulant que notre mort.

Cela devrait bientôt changer, comme le souligne le stream Fallout Day dédié principalement à Fallout 76. Une nouvelle activité fera bientôt son entrée, qui devrait plaire aux amateurs de la pratique et aux survivalistes : la pêche. Les Résidents de l'Abri 76 pourront ainsi pêcher différents types de poissons (n'oubliez pas de les cuire et d'y aller avec une tenue anti-radiations, les points d'eau étant généralement bien irradiés). Cette activité devrait par ailleurs être étoffée à l'avenir.

Ce ne sont pas les seuls animaux paisibles qui viendront bientôt peupler Fallout 76. Le jeu-service multi va en effet enfin prochainement accueillir des animaux de compagnie, que nous pourrons retrouver à notre camp. Outre une nouvelle incarnation de l'iconique chien Canigou, nous pourrons également adopter des chats. Chaque type d'animal de compagnie disposera de ses propres animations et comportements au sein de notre camp. Tout cela devrait arriver d'ici fin 2024 ou dans le courant de l'année prochaine.

Source : Bethesda Softworks sur YouTube