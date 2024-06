L'influent Todd Howard a en effet répondu à plusieurs questions de MrMattyPlays sur les différents projets en cours chez Bethesda. Parmi les points les plus intéressants, une longue portion accordée à Fallout 5 et l'avenir de la désormais très populaire licence, notamment grâce à l'énorme succès de la série Prime Video.

La bombe Fallout 5 va demander un certain temps d'assemblage

La série Fallout a définitivement eu un effet radioactif sur la popularité de la franchise depuis son arrivée sur Prime Video en avril dernier. Des millions de nouveaux joueurs se sont ainsi lancés sur Fallout 4 et 76, entre autres. Un succès critique et commercial qui aurait même dépassé les attentes de tout le monde. Todd Howard le reconnaît encore dans cette récente interview. Rien de plus logique donc pour MrMattyPlays d'embrayer sur la question qui brûle les lèvres de tous les fans : quid d'un Fallout 5 ou à tout le moins d'un nouveau jeu pour la licence ?

Ce à quoi Todd Howard a répondu : « Je ne peux évidemment pas parler des autres jeux Fallout prévus. Je peux cependant dire qu'on ne se sent pas de précipiter les choses. Pour l'heure, la série TV remplit une certaine niche pour l'histoire de la franchise. Je comprends totalement l'envie d'un nouveau jeu solo principal tel qu'un Fallout 5, mais ces choses prennent du temps. Nous voulons donc faire ça bien et nous assurer que tout ce qu'on fait pour la licence, qu'il s'agisse de celle-ci ou de The Elder Scrolls ou Starfield, permet d'offrir des moments impactants autant pour les fans que pour nous ».

La post-apocalypse devra encore attendre un peu

Todd Howard vient donc encore confirmer les ambitions de Bethesda concernant Fallout 5 : la priorité est ailleurs. Malgré plusieurs pressions suite au succès explosif de la série, le studio entend maintenir le cap qu'il s'est fixé. À savoir continuer de faire évoluer Starfield, notamment avec le DLC Shattered Space à venir, puis sortir The Elder Scrolls 6. Alors que Fallout 4 est sorti il y a neuf ans, les fans attendant un nouveau jeu solo devront donc encore ronger leur frein, ou éventuellement s'intéresser à un Fallout 76 davantage orienté multijoueur, mais cela dit également en partie jouable seul. Celui-ci a par ailleurs accueilli le 12 juin Skyline Valley, un DLC gratuit proposant d'explorer une toute nouvelle région.