Neuf ans après la sortie du quatrième opus et six ans après 76, les fans des jeux Fallout ont soif d'une nouvelle aventure post-apocalyptique. Mais Bethesda ne semble pas encore s'estimer prêt à répondre à leurs vœux. Le studio a en effet déjà plusieurs projets assez chronophages comme cela sur le feu.

Fallout 5 bloqué en sommeil cryogénique dans l'Abri 111

On le sait bien désormais : une bonne adaptation de jeux permet de donner un fort regain d'intérêt vis-à-vis des œuvres vidéoludiques dont elle s'inspire. L'excellente série Fallout est le dernier explosif exemple en la matière. La plupart des jeux éponymes ont ainsi vu éclore un véritable champignon atomique de nouveaux résidents d'Abri. Le fait que ceux-ci aient notamment fait l'objet d'offres gratuites via Prime Gaming y est sans doute pour quelque chose.

Quoi qu'il en soit, Bethesda se trouve maintenant sous le feu des projecteurs. Les fans attendant de pied ferme Fallout 5 se rappellent ainsi au bon souvenir du studio. Dans un échange de posts sur X.com, le vétéran Emil Pagliarulo a répondu à certains d'entre eux. La question la plus répandue s'intéressait à la très longue attente entre chaque jeu du géant américain. Pour faire court, celui-ci a indiqué que « les équipes sont pour l'instant occupées ailleurs ». Rappelons que The Elder Scrolls 6 est le nouveau chantier majeur de Bethesda. Mais sa sortie pourrait ne pas arriver avant au moins 2026. Le prochain jeu Fallout pourrait ainsi ne pas arriver avant... au moins 2030.

Les fans de The Elder Scrolls aussi attendent leur prochain jeu. © Bethesda

Manque de personnel dans les Terres Dévastées

Il convient cependant de préciser que Todd Howard aurait expliqué aux réalisateurs de la série Fallout ce qu'ils prévoient pour le cinquième opus. Le but étant d'éviter de créer une quelconque confusion ou de spoiler des éléments d'intrigue. Bethesda aurait donc au moins une idée bien arrêtée concernant la suite de la franchise. Emil Pagliarulo cherche d'ailleurs à rassurer celles et ceux appelant Fallout 5 de leurs vœux. « S'agissant de Starfield, une majeure partie du temps du studio a été occupée par l'amélioration et le développement de sa partie technique. Mais tout ça peut être réutilisé à l'avenir, ce qui accélère la production ». Le gros du travail sur le moteur a visiblement été fait avec Starfield. Peut-être que l'attente pour les prochains jeux de Bethesda sera ainsi moins longue que prévu.

Une autre donnée n'est toutefois pas à négliger : le nombre de personnes travaillant sur tous ces jeux. Emil Pagliarulo précise à ce sujet qu'une grande partie de l'équipe centrée sur Fallout a été allouée au développement de 76. « On en revient toujours à la ressource la plus importante de toutes : les gens. Nous avons des personnes très talentueuses, mais qui ont besoin de temps pour faire de grandes choses. On ne peut malheureusement pas tout faire en même temps ». Il essaie de conclure avec humour : « les scientifiques de l'Institut de Fallout 4 travaillent dur pour cloner des employés dans ce but. Mais il me semble que ça s'est mal terminé pour eux dans le jeu... ». Espérons que Fallout 5 ne partagera en effet pas le même sort que l'Institut, peu importe le temps passé sur son développement.