Jonathan Nolan, réalisateur de la série Fallout à venir, s'était en effet fendue d'une blague qui a semé le doute chez les fans. Il a en effet suggéré qu'il s'agit presque de la suite vidéoludique attendue. Tels ne sont visiblement pas les plans de Bethesda autour de sa franchise phare. Les showrunners sont d'ailleurs également dans la confidence.

Série de confusions autour de Fallout

Attendue plus tôt que prévu sur Amazon Prime, plus précisément le 11 avril 2024, la série Fallout fait déjà sensation. Grâce notamment à son dernier trailer, le projet chapeauté par Jonathan Nolan (Westworld) se présente comme une adaptation très prometteuse de la franchise vidéoludique. Peut-être trop prometteuse, car le facétieux réalisateur s'est fendu d'une blague qui a semé l'incompréhension chez les joueurs. Au micro de Total Film, il a en effet indiqué : « C'est presque Fallout 5. Je ne veux pas paraître présomptueux, mais ça ressemble à une version non interactive du jeu, pas vrai ? »

Il a toutefois dû revenir sur ses propos dans une interview plus récente auprès de Den of Geek. Celle-ci a été conduite en compagnie de Nolan, mais également de son coéquipier Graham Wagner et de Todd Howard, tête pensante derrière l'univers Fallout chez Bethesda. Cette fois, l'homme a précisé que la série est bien ancrée dans le lore des jeux de Bethesda. Mais elle n'a pas vocation à remplacer ou à narrer les événements à venir dans le cinquième opus. Un quiproquo que l'on doit apparemment au tout aussi facétieux Todd Howard.

Des secrets pas tant à l'Abri que cela

« Nous avons tous les avantages de la belle histoire racontée par Todd et Bethesda. Mais nous avons aussi la chance de raconter une histoire originale au sein de cet univers. En tant que scénariste et réalisateur, c'est un rêve devenu réalité », a-t-il ajouté au micro de Den of Geek. Ce à quoi Graham Wagner a répondu en plaisantant : « Je pense qu'en fait on a spoilé Fallout 6 ». Il a ensuite ajouté : « Nous connaissons tout de Fallout 5, nous n'en parlerons à personne ».

Todd Howard, également présent durant cette interview, s'est en effet confié quant à son rôle dans le quiproquo. Avant la production de la série, l'homme a ainsi partagé tous les détails de Fallout 5 aux showrunners. Ce justement afin d'éviter que l'adaptation ne présente de quelconques similitudes. Le projet produit par Amazon occupera donc une place bien distincte dans l'univers dystopique culte. Plus précisément dans un Los Angeles post-apocalyptique, une destination jusqu'alors inexplorée dans les jeux. Du côté vidéoludique, un cinquième opus avec son histoire propre est bien prévu. Reste encore à savoir quand il verra le jour. Rappelons en effet que Bethesda est également bien occupé par un autre titre extrêmement attendu. Vous vous rappelez de The Elder Scrolls 6 ?