À quand la sortie de Fallout 5 sur Xbox Series et PC ? Jonathan Nolan, réalisateur, scénariste et producteur exécutif de la série Prime Video, a fait une déclaration étonnante.

Maintenant que Starfield est sorti, les joueuses et joueurs meurent d'envie de voir le projet Fallout 5 se concrétiser au plus vite. Est-ce possible ? Bien que Bethesda ait lancé son space-opera en 2023, le jeu va encore mobiliser les équipes pour quelque temps. Des mises à jour sont attendues au cours de l'année, au même titre qu'un DLC solo intitulé Shattered Space. Et bien sûr, l'ogre The Elder Scrolls 6 nécessite également la plus grande attention de la part des développeurs. Mais quelqu'un pourrait peut-être offrir une alternative qui ne contentera cependant pas tout le monde.

Et si Fallout 5 était une série Prime Video ?

Fallout London sera la prochaine expérience de la saga culte. Il s'agit de l'un des plus gros mods jamais vus avec de nouveaux arrondissements, des zones inédites et plein de nouveautés qui seront disponibles gratuitement via Fallout 4. Mais voilà, malgré les grandes ambitions, dans le cœur des fans, ça ne peut pas remplacer un vrai nouveau jeu complet. Alors à quand F5 ? Le 12 avril 2024 sur Prime Video !

Et là, vous vous demandez si votre serviteur n'a pas forcé sur l'apéro, mais non. En fait, cette idée ne vient pas de nous, mais de Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan qui développe la série Fallout pour Amazon. Dans une interview accordée à Total Film, Jonathan Nolan a déclaré que son show TV était en quelque sorte Fallout 5.

Chacun des jeux de la licence est une histoire distincte. Il y a une ville différente, un protagoniste différent, au sein de la même mythologie. Notre série suit le même schéma que les jeux les uns par rapport aux autres. C'est un peu comme si c'était Fallout 5. Attention, je ne veux pas paraître présomptueux, mais ce n'est qu'une version non interactive, n'est-ce pas ? Via Gamesradar.

En clair, étant donné que la série Prime Video raconte une histoire originale, à l'intérieur de l'univers de la franchise, comme les jeux, ça pourrait être considérée comme Fallout 5.

Trois posters pour le show Amazon

Évidemment, Jonathan Nolan a été surtout interrogé pour discuter de la série d'Amazon. Pour lui, le travail est comparable à celui sur la trilogie Batman. « Fallout, au sein de ma carrière, est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a fait en adaptant Batman. Dans le sens où il y a tellement d'histoires dans l'univers de Batman qu'il n'y a pas de version canonique. Vous êtes donc libres d'inventer la vôtre » a t-il ajouté. Ce qui est sûr, c'est que ce projet est bien canon aux yeux du producteur et créateur de la licence Todd Howard. « Pour nous, les événements de la série sont canon. C’est ce qui est génial, quand quelqu’un d’autre regarde votre travail et le traduit d’une façon différente » a t-il expliqué au micro de Vanity Fair.

En attendant la sortie, voici trois posters de la série Fallout qui arrive le 12 avril 2024 en exclu sur Amazon Prime Video.