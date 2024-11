C'est en tout cas ce qu'a avancé Phil Spencer, patron de Xbox, à l'occasion d'une interview auprès de Inverse. En occultant le jeu-service Fallout 76, cela fait en effet neuf ans que les fans attendent un Fallout 5. Selon le grand manitou de la branche gaming de Microsoft, cela n'aurait eu que des effets bénéfiques pour participer à l'énorme succès de son adaptation, et pour la franchise dans son ensemble.

Un Fallout 5 absent pour que son champignon atomique n'éclipse pas la série

Sortie en avril dernier sur Prime Video, la série Fallout est un carton plein, tant critique que commercial. Faute cependant d'un Fallout 5 ou équivalent pour l'accompagner, les joueuses et joueurs anciens comme nouveaux se sont rabattus sur les précédents jeux pour reprendre une bonne dose de radiations. Pour beaucoup de fans, il s'agit d'une grosse opportunité marketing manquée pour Bethesda et Microsoft, propriétaire du studio.

D'après Phil Spencer, ce serait cependant tout l'inverse. Présent lors du Paley International Summit à New York, comme Jonathan Nolan, producteur exécutif de la série, qui en a profité pour parler de la Saison 2 à venir, le patron de Xbox s'est plutôt félicité de la tournure des événements. « Nous n'avions pas de Fallout 5 ou autre jeu prêt pour s'aligner avec la sortie de la série. Mais je pense que cela nous a donné une liberté créative que nous n'aurions pas pu avoir en essayant de coordonner la production de deux processus très différents pour qu'ils sortent en même temps ».

Les showrunners de la série Fallout ont en effet pu avoir carte blanche pour raconter leur propre histoire dans le foisonnant et iconique univers postapocalyptique. Cela leur a permis d'ajouter un fort appréciable twist à la Westworld, en mélangeant dans le récit de la Saison 1 des intrigues interconnectées entre avant et après la chute des bombes nucléaires. Il faudra a priori s'attendre à d'autres développements similaires dans la prochaine. En attendant, Fallout 5 prendra hélas bien son temps pour faire sa propre vie sur le plan vidéoludique, avec a priori une histoire totalement indépendante de la série.

Mais il ne risque pas d'arriver avant des années. Bethesda est en effet déjà bien occupé par Starfield et au moins un second DLC majeur dans les cartons après le crash de Shattered Space. Et il y a bien sûr le cas The Elder Scrolls 6, que les fans attendent quant à eux depuis maintenant 13 ans après le magistral Skyrim.

Il faudra se contenter de la série en attendant Fallout 5. © Prime Video

Source : Inverse