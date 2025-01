Étant donné que The Elder Scrolls 6 est actuellement le prochain gros jeu au cœur des préoccupations de Bethesda, Fallout 5 ne risque pas de sortir avant encore de très (trop ?) longues années. D'ici là, une alternative des développeurs de la franchise Sniper Elite attendu en mars devrait nous fournir notre dose de post-apo atypique. En amont de sa sortie, celui-ci dévoile encore davantage dans une vidéo de gameplay particulièrement alléchante.

Un Fallout 5 avant l'heure et une autre bombe atomique en vue ?

À l'exception de l'excellent Fallout London développé par des fans et sorti récemment, la franchise manque cruellement de grosses nouveautés depuis quelques années, en dehors du support du jeu-service 76. Mais celles et ceux attendant un nouvel opus canonique exclusivement solo en la personne de Fallout 5 devront s'armer d'énormément de patience pour y jouer. Rebellion a cependant profité d'avoir le champ libre pour nous proposer en mars prochain Atomfall, dévoilé pour la première fois lors du Xbox Games Showcase de l'été dernier.

Celui-ci se présente en effet comme un habile mélange entre le mod London et un Fallout 5 qu'on espère plus moderne que son aîné vieux de dix ans. Atomfall nous propose en effet d'évoluer dans une version post-apocalyptique du nord de l'Angleterre en 1962, après le pire événement nucléaire ayant réellement frappé le pays en 1957. Un peu comme dans STALKER 2, nous évoluerons donc dans une Zone de quarantaine offrant une vision dystopique et assez atypique de la situation.

Tout cela se présente sous la forme d'un jeu d'action/survie à la première personne faisant la part belle à l'exploration et au libre développement de son personnage et de son histoire. Sur le papier, Atomfall coche donc toutes les cases pour les fans à la recherche d'une alternative en attendant Fallout 5. La vidéo de gameplay de sept minutes ci-dessous peint en tout cas un tableau particulièrement prometteur en ce sens. Il faudra toutefois voir ce qu'il en sera vraiment s'agissant de l'expérience globale. Pour cela, rendez-vous le 27 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et le Game Pass.

Source : Rebellion sur YouTube