Bethesda reparle de la sortie de Fallout 5 et d'un possible lancement anticipé sur consoles et PC, alors que la série Amazon Prime Video cartonne partout dans le monde.

Le cultissime RPG de Bethesda n'a jamais fait autant parler qu'actuellement. Le succès de la série Fallout, y fait beaucoup, mais le quatrième opus n'y est pas étranger non plus. La semaine dernière, l'éditeur a en effet sorti une mise à jour gratuite new-gen de Fallout 4. Le jeu est donc désormais compatible sur PS5 et Xbox Series X|S. Mais à quand un projet vidéoludique complètement inédit ? Comme déjà dit, ça risque de prendre du temps, même si le producteur de la franchise aimerait bien accélérer les choses.

La sortie de Fallout 5, un sujet majeur pour Xbox et Bethesda

« Nous connaissons tout de Fallout 5, nous n'en parlerons à personne » a déclaré Graham Wagner, l'un des scénaristes de la série Prime Video. Le secret sur le prochain jeu sera par conséquent bien gardé, mais depuis quelques semaines, les déclarations à son sujet se multiplient tout de même. Et il y a une discussion qui revient systématiquement, pratiquement à chaque interview du producteur Todd Howard : à quand la sortie ? « When it's done » ? L'une des priorités actuelles de Bethesda étant The Elder Scrolls 6, les équipes ne peuvent pas être partout à la fois.

Comme tous les jeux du studio, Fallout 5 demandera du temps, même si Todd Howard a avoué chercher des moyens pour accélérer les choses. Mais sans compromettre la qualité finale de ce futur épisode.

Ils prennent beaucoup de temps (ndlr : en parlant de la création des jeux Bethesda et de l'attente entre chaque). L'une des choses sur lesquelles nous nous concentrons est de nous assurer qu'ils soient les plus qualitatifs possible. Mais nous essayons également de trouver des moyens d'augmenter notre [cadence de] production, car nous ne voulons pas non plus attendre aussi longtemps, n'est-ce pas ? Ce n'est jamais notre intention, mais nous voulons être sûrs de bien faire les choses [...] Encore une fois, si je pouvais claquer des doigts pour qu'ils soient tous prêts et qu'ils sortent, je le ferais. Mais le plus important est de savoir comment les lancer avec la meilleure qualité possible. C'est toujours le plus important. Todd Howard au micro de Kinda Funny via VGC

Image de Fallout 4 avec la mise à jour PS5 et Xbox Series X|S (crédits : Bethesda).

Un co-développement avec Obsidian (New Vegas) ?

Comment sortir Fallout 5 plus vite ? Peut-être en le confiant à un autre studio ou en se répartissant les tâches en demandant de l'aide externe. « Je dirais que nous avons toujours eu ces conversations » a ajouté Howard lors du podcast Kinda Funny. Mais le producteur n'a revanche pas dit si des discussions vraiment plus sérieuses avaient été engagées ou non avec une entité comme, au hasard, Obsdidian Entertainment. Le studio derrière Fallout New Vegas qui reste l'un des jeux de la saga les plus appréciés. D'ailleurs, maintenant que le studio appartient à Microsoft, il y a-t-il davantage de collaborations à attendre ? « Ils ont fait un travail remarquable avec New Vegas. Je ne ne peux pas parler ce que nous ferons à l'avenir avec la franchise, mais New Vegas est un jeu très, très important pour nous et nos fans ». Sinon, en solution de secours, les fans accueilleraient à bras ouverts un New Vegas 2...