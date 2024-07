Ce n’est pas un secret, la série Fallout de Prime Video a ravivé l’intérêt des joueurs pour la licence. Les divers jeux ont tous vu leurs chiffres de fréquentation exploser et ce peu importe les plateformes. Même les revenus du free-to-play Shelter ont quadruplé après la diffusion de l’adaptation, et ce n’était que le haut de l’iceberg. Microsoft a mis davantage en perspective le succès atomique de la série Fallout et son impact sur les jeux.

Fallout 5 pourrait bien être un carton atomique

Satya Nadella, patron de la firme de Redmond, s’est attardé sur le branche jeu vidéo de Microsoft lors de sa dernière conférence avec les investisseurs pour souligner que Xbox revendique désormais plus de 500 millions d’utilisateurs actifs sur l’ensemble des plateformes. Cette parenthèse a aussi été l’occasion d'aborder les diverses propriétés intellectuelles du groupe et en particulier Fallout, qui a connu un succès monstre ces derniers mois grâce à l’adaptation de Prime Video. Non content d’en avoir fait le second programme le plus visionné sur la plateforme, la série a également eu un effet boule de neige sur les jeux vidéo. Nadella affirme que le « nombre d’heures jouées sur le Game Pass pour les jeux de la franchise Fallout ont pratiquement quintuplé d’un trimestre à l’autre. »

Une donnée des plus intéressantes tant il est difficile d’obtenir des chiffres de fréquentation sur les jeux du Xbox Game Pass. Même sans abonnement, les joueurs se sont rués sur le catalogue de la licence. Fallout 76 a connu un véritable regain, avec près d’un million de joueurs en une seule journée. Le dernier épisode solo en date a vu sa courbe de popularité exploser deux fois : après la diffusion de la série et après le déploiement du patch next-gen de Fallout 4. Même NexusMods, terre de sainteté pour les mods, a eu du mal à suivre la cadence tant l’engouement a été important. Autant dire que Fallout 5 sent déjà le carton avant même que des premières images ne soient montrées.

© Prime Video

Pas de suite de sitôt

L’attente autour du jeu est donc plus grande que jamais, mais pas question pour Bethesda de faire de compromis. Todd Howard a calmé les ardeurs : The Elder Scrolls 6 restera une priorité. Le studio cherche cependant une solution pour aider les nouveaux fans, comme les anciens à patienter. La piste d’externaliser la franchise à un autre studio, comme à l’époque avec News Vegas, pourrait ne pas être écartée. Seule certitude, les inconditionnels de la licence repartiront dans les Terres désolées prochainement avec la saison 2 de la série Fallout.

Source : Microsoft