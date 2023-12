Starfield était sur toutes les lèvres cette année. Après deux décennies, Bethesda a enfin lancé sa nouvelle licence qui a connu un décollage fulgurant. L'atterrissage a été bien plus difficile, mais l’éditeur promet du nouveau contenu et des améliorations de gameplay dès l’année prochaine. Il y a cependant un autre projet qui était attendu de pied ferme : la mise à jour gratuite de Fallout 4. Le silence du studio ne présageait rien de bon et la firme américaine a confirmé la mauvaise nouvelle à laquelle on s’attendait tous.

Pas de Fallout 4 sur PS5 et Xbox Series en 2023

Pour célébrer les 25 ans de la licence Fallout, Bethesda avait deux beaux projets. D’un côté la série Prime Video qui s’annonce plus que prometteuse au regard des premières images et bandes-annonces dévoilées. Amazon a mis le budget, mais ses efforts pourraient bien payer le 12 avril prochain. On lui souhaite au moins le même succès que l’adaptation The Last of Us. Le second a quant à lui complètement disparu des radars : la version PS5 et Xbox Series de Fallout 4. Annoncée en fanfare en octobre 2022, l’upgrade s’est ensuite complètement faite oublier. Un certain Starfield a dû accaparer toutes les ressources et le temps pendant cette période, mais cette nouvelle mouture était prévue en 2023 malgré tout.

L’emploi du passé est loin d’être innocent, Bethesda a confirmé ce dont on se doutait depuis un moment. Dans un Tweet bref comme tout, l’éditeur a annoncé que la mise à jour tant attendue de Fallout 4 serait finalement repoussée à 2024. Il y à fort à parier qu'elle sera lancée à l'approche de la diffusion de la série Prime Video en avril prochain.

Une mise à jour gratuite

« Merci pour votre patience pendant que l’on travaille sur la mise à jour next-gen de Fallout 4. Nous savons que vous êtes aussi excités que nous ! Mais nous avons besoin d’un peu plus de temps et avons hâte de retourner dans le Commonwealth en 2024 », peut-on lire dans le post annonçant la nouvelle nouvelle.

Cette mise à jour gratuite de Fallout 4 comprendra de nouveaux modes graphiques avec à la clé une résolution en 4K et un meilleur framerate. Bethesda en profitera pour améliorer le jeu primé, corriger quelques bugs qui traînent, mais aussi l’intégration des mods via le Creation Club Content, qui s’est récemment mis à jour pour Skyrim. Pour rappel, il s’agit d’une collection de contenus conçus supplémentaires, allant d’objets, des capacités et d’éléments de gameplay conçus par Bethesda ou les joueurs. Du contenu qui peut cependant être payant.