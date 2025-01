Un opus très apprécié de la saga Fallout aurait pu aller à la rencontre de millions de joueurs supplémentaires. Mais, aujourd'hui, tout n'est peut-être pas perdu et l'espoir renaît.

Quand on pense post-apo, un tas de jeux nous viennent à l'esprit. Cela dit, une licence continue de nous captiver depuis presque trente ans : Fallout. Signée par Bethesda, son succès n'est pas près de s'arrêter, notamment grâce à la série adaptée sur Prime Video. Cependant, celui-là aurait peut-être pu s'étendre à un public encore plus large si on en croit les dernières déclarations d'un journaliste.

Fallout aurait pu faire tout péter sur une console qui cartonne

La toile s'affole en ce moment à l'idée des sorties vidéoludiques de 2025. Entre l'arrivée d'exclusivités Xbox sur PS5 et le line-up potentiel de la « Nintendo Switch 2 », les hypothèses et révélations vont bon train. Au cours d'une conversation sur le forum Resetera à propos de la future console de Big N, un ancien journaliste de GameInformer a évoqué des plans pour la saga Fallout qui pourraient être de nouveau d'actualité.

De fait, Imran Khan, qui travaille désormais chez Venture Beat, a répondu à des internautes qui croisent les doigts pour retrouver les jeux Fallout sur la Nintendo Switch 2. Jusqu'ici, le fait que Bethesda soit une filiale de Microsoft n'a pas empêché les jeux de la licence de sortir chez la concurrence. Néanmoins, Nintendo était généralement laissé de côté. Mais, la nouvelle stratégie éditoriale du géant nord-américain laisse entendre que tout est dorénavant possible. Et ce n'est pas le journaliste qui dira le contraire.

Du temps qu'il était chez feu GameInformer, Khan rapporte qu'un portage de Fallout 4 « était envisagé pour la Switch il y a quelques années ». Compte tenu du succès de la console, on se dit que ç'aurait été un tremplin supplémentaire pour la licence.

C'est Pete Hines, développeur et ex-vice-Président de Bethesda aujourd'hui retraité, qui en aurait touché deux mots au rédacteur en chef du magazine. Khan se serait ensuite vu confier la tâche d'en faire un article, mais le projet n'a finalement pas abouti.

© Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Fallout 4 sur Nintendo Switch 2, bientôt une réalité ?

Imran Khan n'évoque pas les raisons de l'abandon d'un portage de Fallout 4. Même si ce n'est pas exclu, les soucis techniques semblent peu probables. D'une part, la console hybride de Nintendo est sortie en 2017. Ensuite, son catalogue comporte plusieurs jeux de 2015, dont le colossal open-world The Witcher 3.

Il est toutefois bon de savoir qu'un tel projet a été imaginé. Cela laisse entendre que Bethesda s'est déjà penché sur l'écosystème de Nintendo. Dès lors, avec l'envie d'étendre largement son catalogue chez la concurrence, Microsoft pourrait encourager l'arrivée de Fallout 4 sur Nintendo Switch 2. Cela n'est évidemment qu'une hypothèse, mais on a des raisons d'y croire plus fortement aujourd'hui.