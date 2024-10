Une fois la douche froide du patch « next-gen » passée, les moddeurs ont pu sereinement se remettre au travail sur Fallout 4. Le mod qui nous intéresse ici vient notamment nettement améliorer le gameplay du titre pour le rendre plus dynamique et coller aux codes des FPS modernes, ce tant avec le combo clavier/souris qu'avec une manette.

Une touche de modernité sur le gameplay de Fallout 4

Sorti en 2015, Fallout 4 tient encore plutôt bien la route, notamment grâce aux efforts d'une communauté de moddeurs presque aussi passionnée que sur Skyrim. Le gameplay du titre commence toutefois à prendre un peu la poussière, notamment s'agissant du dynamisme de ses mouvements. C'est là que le mod Enhanced Movement de bp42s entre en scène. Comme son nom l'indique, celui-ci vient drastiquement améliorer les mécaniques de mouvement de Fallout 4.

Il s'inspire notamment des FPS modernes en ajoutant une glissade. Attention toutefois, cet ajout précis requiert un autre mod, Actor Velocity Framework, qui n'est malheureusement pas compatible avec le patch « next-gen ». Il faudra donc pour en profiter revenir à une version antérieure de Fallout 4. Mais le sprint déjà présent dans le jeu de base profite ainsi d'une amélioration bienvenue, tout comme les mouvements directionnels. Le mod est entièrement modulable et hautement configurable, pour correspondre aux besoins de chacun. Pour utiliser Enhanced Movement, il est toutefois nécessaire d'installer un Script Extenteder et Mod Configuration Menu, indispensable pour bien modder Fallout 4.

Enhanced Movement se présente en effet sous la forme de différents modules pour notamment le sprint, la glissade, ou encore la consommation de points d'action pour exécuter le tout. MCM est donc obligatoire pour paramétrer tout cela directement dans Fallout 4, ainsi que pour modifier les commandes introduites par le mod. Même si l'installation du mod n'est possible que sur PC, bp42s l'a rendu compatible tant avec le combo clavier/souris qu'avec la manette (mais la configuration sur celle-ci s'avère un brin plus compliqué). Vous pouvez voir ce que Enhanced Movement donne plus précisément via la vidéo ci-dessous, et le télécharger si le cœur vous en dit via sa page Nexus Mods dédiée.

Source : Nexus Mods