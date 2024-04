Comme pour surfer sur le succès de la série Fallout tout juste sortie sur Prime Video, Fallout 4 est irradié d'une vigueur nouvelle. Un tas de nouveautés va arriver sur le titre sorti en 2015, qu'il s'agisse de ses versions PC, PS4 Xbox One... et même bientôt PS5 et Xbox Series ! On vous détaille tout cela.

Fallout 4 se met au goût du jour

Bethesda n'a visiblement pas oublié Fallout 4. Ou tout du moins celui-ci s'est rappelé à son bon souvenir avec le succès explosif de la série Prime Video. Ainsi, le titre sorti en 2015 va profiter de changements majeurs le 25 avril à venir. Parmi les plus notables : une sortie sur PS5 et Xbox Series, avec toutes les joyeusetés que cela implique. Le jeu disposera en effet d'un mode Performance et Qualité, ainsi que différents correctifs pour l'expérience la plus stable possible. L'accès gratuit aux versions PS5 et Xbox Series nécessitera toutefois de détenir une version du jeu sur PS4 ou Xbox One.

La même chose sera aussi appliquée sur ses actuelles versions PC, PS4 et Xbox One. S'agissant du PC, Fallout 4 accueillera enfin le support natif des écrans larges et ultra-larges. Le jeu profitera également de cette date pour devenir pleinement compatible avec le Steam Deck, pour les PCistes nomades.

Une bonne raison de relancer ce sympathique opus de la franchise ? © Bethesda

Une tonne de nouveaux contenus gratuits en bonus

Outre une mise à jour gratuite s'intéressant aux performances et faisant venir Fallout 4 sur les consoles nouvelle génération, le titre de Bethesda va également accueillir un florilège de nouveaux contenus. Parmi les plus notables, nous avons divers équipements de l'Enclave, le pendant maléfique de la Confrérie de l'Acier. Cela inclut de nouveaux modèles d'armures assistées et de nouvelles armes.

Pour les amateurs d'armes loufoques, d'autres jouets en profiteront également pour débarquer sur Fallout 4. Du souffleur à feuilles en passant par un Fat Man envoyant une tirelire, vous aurez de quoi semer la terreur dans le Commonwealth en riant. Ces nouveaux contenus seront disponibles sur le Creation Club du jeu. Un bien sympathique programme gratuit que nous propose Bethesda en attendant Fallout 5, en somme. Rendez-vous donc le 25 avril pour découvrir tout cela et peut-être avoir envie de relancer le jeu. Vous trouverez d'ici là tous les détails de cette mise à jour gratuite majeure sur le site officiel de la franchise.