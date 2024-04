Sans mauvais jeu de mot, la série Fallout semble avoir eu l'effet d'une bombe atomique sur l'attention du public autour de la licence post-apocalyptique. Une équipe talentueuse de moddeurs en a profité pour remettre sur le devant de la scène son travail sur Cascadia. Ce mod de Fallout 4 aux allures d'extension XXL se présente donc de nouveau dans une vidéo qui donne très envie.

Une cascade de bonnes choses pour Fallout

Après trois ans de silence radio, le mod Fallout Cascadia du quatrième opus refait enfin parler de lui. Celui-ci entend offrir aux joueurs une sorte d'extension officieuse très grand format. Il nous propose en effet de découvrir le pendant post-apocalyptique de Seattle, dans le Nord-Ouest Pacifique. Les fans de New Vegas pourront donc y renouer avec la Nouvelle République de Californie.

Ce mod se veut gargantuesque, d'après ses créateurs. On nous promet en effet la plus grande zone de jeu jamais faite dans un titre Fallout, avec un tas de nouveautés. Nouvelles quêtes, nouveaux ennemis, nouveaux équipements, avec en supplément des changements au niveau du gameplay en lui-même. Dans la chronologie, Cascadia se situe en 2329, soit 40 ans après les événements du jeu original. Une œuvre bénévole qui sur le papier s'annonce donc géniale pour les fans. La vidéo Showcase ci-dessous fait en tout cas envie.

En attendant des nouvelles du cinquième opus

Malheureusement, ce mod de Fallout 4 en développement depuis la sortie du jeu en 2015 semble encore loin d'être terminé. Qu'à cela ne tienne, un autre mod extrêmement ambitieux va sortir le 23 avril : Fallout London. Comme son nom l'indique, celui-ci nous permet pour la toute première fois dans un jeu de la licence d'explorer ce monde post-apocalyptique en-dehors des traditionnels États-Unis. Les moddeurs ont ainsi adapté les codes de la licence à la capitale du Royaume-Uni. Nous vous invitons à découvrir cela dans la vidéo très détaillée et alléchante ci-dessous.

Une fois encore, la communauté des moddeurs régale les fans des jeux Bethesda. Fallout 5 semble malheureusement pour l'instant un lointain et doux rêve induit par les radiations. Le studio représenté notamment par Todd Howard est en effet déjà bien occupé par Starfield et The Elder Scrolls 6. Rendez-vous dans 10 ans pour retourner dans les Terres Désolées ?