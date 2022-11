En effet des mises à jour récentes suite à la fermeture de Onoma par Embracer Group indiquent qu'Eidos Montréal pourrait travailler avec Xbox sur un nouveau jeu Fable. L'information est sérieuse puisqu'elle provient de chez Bloomberg. Pour la petite histoire, anciennement Square Enix Montréal, Onoma a été acquit par la société suédoise Embracer Group plus tôt cette année. Le studio n'aura pas fait long feu avec ce nom...

Fable 4 ou un autre jeu de la licence ?

Actuellement on sait qu'un jeu Fable est en développement chez Microsoft sous le giron du studio Playground Games a qui l'on doit les très bons jeux Forza. Reste donc à voir si les développeurs d'Onoma qui ont été transférés à Eidos Montréal travailleront sur le même jeu que Playground ou sur un autre projet utilisant la licence. On peut très bien imaginer les développeurs travailler sur une partie annexe du RPG comme pourquoi pas un mode coopération ou un mode multijoueur. La franchise Fable a connu un certain chaos après que Fable 3 en 2010 ait reçu un accueil assez... tiède de la part des fans et des critiques.

Avec l'ensemble de ces nouveaux talents, on espère que cela sera suffisant pour relancer la machine et redorer le blason d'une série qui en a dans le ventre. On se souvient de l'excellent Fable 2 qui était une véritable pépite vidéo ludique. La dernière grosse œuvre de Peter Molyneux ?