Vous l'attendiez avec impatience, le Xbox Showcase de l'édition 2023 du Summer Game Fest est l'opportunité de découvrir Fable 4 plus en profondeur. Cela fait des années que l'on sait que le titre est en développement mais depuis son annonce il s'est fait pour le moins discret. C'était donc le moment ou jamais de pouvoir en découvrir un peu plus pour ces festivités qui remplacent l'E3 cette année, avec une sublime bande annonce.

Fable 4, le RPG enfin de retour

Cette fois le titre est développé par le studio Playground Games derrière Forza Horizon, et malgré une grosse expérience dans le jeu de course, Microsoft semble faire entièrement confiance à l'équipe britannique pour prendre en charge un RPG de cette taille. Pour le meilleur ? En tout cas ce que nous avons pu voir ce soir donne furieusement envie. Cela fait des années que les fans de la franchise n'ont plus rien à se mettre sous la dent. En effet, le dernier épisode en date fête maintenant ses 13 ans... Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et les joueurs veulent voir un RPG plus en adéquation avec la technologie des années 2020.

Comme nous avons pu le voir dans la bande annonce, Fable 4 semble toujours conserver son humour, cela devrait combler les fans de la première heure. L'autre nouvelle c'est que le jeu sera disponible sur le Game Pass en day one. Pas mal non ?

(article en cours de rédactions)