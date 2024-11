Présenté pour la dernière fois lors du Xbox Games Showcase 2024, Fable 4 devrait sortir courant fin 2025 sur PC et Xbox Series. Développé par PlayGround Games (Forza) et édité par Xbox Games Studios, le titre s'est toutefois pour l'instant fait très discret. On en sait en effet assez peu s'agissant de son histoire, voire même de son gameplay. Par l'entremise du généralement bien informé Jez Corden dans le dernier podcast de Rand al Thor 19 sur fond de Lies of P, nous recevons de nouveaux sons de cloche plutôt prometteurs à son égard. Un rapport à prendre cela dit naturellement avec de prudentes pincettes.

Un Fable 4 qui portera bien son nom ?

14 ans après un troisième épisode décevant à plus d'un titre sous la houlette du fantasque Peter Molyneux, l'existence même de Fable 4 relève presque du conte de fées. C'est d'ailleurs pour l'instant ce qu'il est pour les personnes l'attendant, Microsoft et PlayGround Games se montrant très secrets à son égard. Jez Corden chez Windows Central prétend cependant avoir vu du gameplay d'une version alpha de ce dernier.

Il relate ainsi dans le podcast ci-dessous avoir vu des choses plutôt prometteuses pour une version aussi précoce de Fable 4. Il serait notamment question d'un gameplay similaire à The Witcher 3. À savoir un savant mélange entre combat au corps-à-corps, à distance et l'utilisation de la magie. Naturellement, on espère une certaine évolution dans l'ergonomie et le dynamisme de l'ensemble par rapport à un titre sorti en 2015. Contrairement à ce que les différents trailers du jeu laissent entendre, le jeu de PlayGround Games aborderait par ailleurs un ton plutôt mature. Ce tant dans son bestiaire que dans son histoire. Enfin, il serait question d'incarner plusieurs personnages principaux, contrairement à la seule jeune femme que nous avons vu jusque-là.

Selon Jez Corden, cette version alpha de Fable 4 se montrait déjà particulièrement bien peaufinée. Mais alors que le jeu est supposé sortir en fin d'année prochaine, la mention du terme « alpha » peut poser question. Il se pourrait que le gameplay aperçu provienne d'une build plus ancienne du jeu. À moins que Fable 4 soit encore dans une phase précoce de son développement, signifiant donc une sortie plus lointaine que prévu. Il faudra attendre une confirmation officielle de Xbox dans un futur plus ou moins proche pour en avoir le cœur net.

Source : Rand al Thor 19