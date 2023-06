Trois ans après le teaser d'annonce et moult rumeurs, Fable 4 a fait un retour fracassant à la conférence Xbox du Summer Game Fest 2023. Une bande-annonce généreuse avec quelques extraits de gameplay et une ambiance enchanteresse. Une atmosphère envoûtante qui a pourtant indigné une partie de la communauté pour une raison obscure.

Fable 4 subit un review bombing avant sa sortie sur Xbox Series

Le Xbox Showcase 2023 a permis au constructeur de faire un point sur certaines des futures exclusivités Xbox Series et PC. C'est ainsi qu'on a enfin pu revoir Fable 4, le reboot de la franchise RPG, après quelques années sans aucune nouvelle. Une première (vraie) bande-annonce qui a dévoilé le monde d'Albion, le personnage de Dave - un « passionné de légumes » incarné par Richard Ayoade (The It Crowd) -, tous un tas de PNJ ainsi que l'héroïne principale. Un personnage féminin qui est source de problèmes pour certains joueurs.

Comme le rapporte The Gamer, le trailer de Fable 4 a été sûrement victime d'un review bombing sur YouTube. À l'heure d'écrire leur article, la vidéo avait environ 10 000 dislikes pour seulement 8 000 likes. Depuis, la tendance s'est tout de même inversée avec 20 000 likes pour 12 000 dislikes. En cause, du moins en partie, l'apparence physique de cette héroïne. « La tendance des personnages féminins étrangement peu séduisants dans les jeux vidéo continue. C'est ce qui arrive quand on consulte des féministes intersectionnelles woke » lâche un internaute. « On dirait que les développeurs de jeux vidéo modernes sont en compétition les uns avec les autres pour savoir qui peut créer le personnage féminin le plus moche » renchérit un autre.

Des critiques qui volent donc encore très haut, n'oubliant pas d'invoquer ce satané wokistan, mais qui ne sont pas propres à Fable 4. Avant sa sortie, Horizon Forbidden West a aussi été démoli à cause d'un cliché d'Aloy qui a débouché sur des commentaires grossophobes et autres. Le DLC PS5 Burning Shores a également été lynché sur le web, mais cette fois, la polémique portait sur le relation entre Aloy et un personnage inédit de cette nouvelle aventure.

Une sortie lointaine et une inspiration The Witcher 3 ?

Heureusement pour les développeurs de Playground Games et Microsoft, ces remarques négatives ne devraient absolument pas impacter le jeu. En plus, il est possible qu'à l'image des précédents épisodes, Fable 4 offre un éditeur de personnages pour pouvoir jouer un homme ou une femme. Mais on ne le saura peut-être pas avant encore quelques années. Car comme vous l'aurez remarqué, aucune fenêtre de sortie ne figure dans le trailer du Xbox Showcase.

Dès lors, on peut sûrement faire une croix sur 2024. L'exclusivité Xbox Series pourrait ne pas être disponible avant fin 2025 voire 2026 si l'on se fie aux rumeurs. Andy Robinson, journaliste très fiable de VGC, avait déclaré « Après Starfield, les jeux Xbox les plus à même de sortir sont Hellblade 2 et Avowed. Ce sont les prochains gros trucs dont Microsoft parlera. C'est toujours assez étonnant de voir que Fable est encore loin d'être prêt. Idem pour Perfect Dark et Everwild. Tout a l'air chouette sur le papier, mais dans les faits, ils ne sont pas encore prêts ». Des informations qui expliqueraient pourquoi il n'y a aucune fenêtre de sortie avancée.

D'après Jordan Miller, un autre journaliste de VGC, il y aurait des problèmes dans la gestion du projet et dans la direction à donner à Fable 4. Des soucis auraient été encore présents en 2021 et 2022. Et selon lui, ce reboot ne sera pas dans la lignée des anciens opus, mais serait davantage un The Witcher-like. Une future fronde de joueurs en prévision ?