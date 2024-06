Le très attendu Fable 4 nous a donné rendez-vous lors du Xbox Games Showcase en 2025. Quelques jours plus tard, cette fenêtre de sortie a fait l'objet d'une plus ample précision.

C'est en tout cas ce que rapporte le généralement bien informé lorsqu'il s'agit des productions Xbox Tom Warren de chez The Verge dans sa dernière newsletter. D'après lui, la sortie de Fable 4 est encore lointaine. Patience est donc de mise pour les fans après une première annonce remontant déjà à quatre ans en arrière.

Avec le très chargé dernier Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2024, c'est la troisième fois que nous entendons parler de Fable 4, développé par PlayGround Games (Forza). En plus d'étoffer son histoire et présenter quelques menus extraits de gameplay, sa dernière présentation nous a également fourni une très large fenêtre de sortie : 2025 sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.

Si l'on en croit Tom Warren, il se pourrait que le très attendu Fable 4 vienne nous enchanter de son conte féérique teinté d'humour britannique à la Terry Pratchett dans le courant du quatrième trimestre 2025. Pour étayer ses propos, celui-ci évoque des sources proches de Microsoft. Étant donné qu'il avait visé dans le mille pour de nombreuses annonces du Showcase de Xbox, avec notamment une prédiction qui s'est avérée juste pour DOOM: The Dark Ages, on peut trouver un certain crédit dans sa dernière newsletter.

Il convient toutefois de prendre la nouvelle avec de prudentes pincettes. Quoi qu'il en soit, 2025 sera définitivement une année très prometteuse pour la branche gaming de Microsoft. Fin 2024 ne sera certainement pas en reste non plus, avec notamment Avowed, Indiana Jones et STALKER 2. Un beau conte de fée (ou une Fable, si vous nous passez l'expression), en cours d'écriture pour Xbox ?