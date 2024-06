Quatre ans après sa première apparition et un an après son dernier trailer en date, Fable 4 devrait très bientôt se rappeler à notre bon souvenir avec une annonce extrêmement attendue.

Développé par PlayGround Games (Forza) sous la férule de Xbox Games Studios, on pressentait que Fable 4 serait un des invités de marque du festival estival du jeu vidéo. Les choses se précisent enfin à son sujet, avec de nouveaux détails qui feront plaisir aux fans de cette licence culte.

Fable 4 : le conte se développe et prendra bientôt forme

Cette année, la franchise initiée par l'exubérant et controversé Peter Molyneux fête ses 20 ans. Quoi de mieux pour célébrer l'événement qu'annoncer un certain et très attendu Fable 4 en grande pompe à l'occasion du Summer Game Fest 2024, le « nouvel E3 » ? C'est en tout cas ce qui se profile, d'après un rapport de Tom Warren pour The Verge. Généralement bien informé, il nous indique ainsi que le RPG développé par PlayGround Games devrait bel et bien nous asséner une claque lors d'un Xbox Showcase qui s'annonce énorme, diffusé en direct le 9 juin à 19 heures chez nous.

Ce rapport vient cela dit quelque peu ruiner la surprise quant à des détails importants de Fable 4. Il semblerait en effet que cette nouvelle aventure au milieu des contes de fée arrivera courant 2025. Alors que Xbox envisage de plus en plus de mettre un terme aux exclusivités, il semblerait par ailleurs que tel ne soit pas le cas pour ce titre. Il ne ciblera donc, en tout cas en premier lieu, que le PC, les Xbox Series et le Game Pass. Rien n'empêche toutefois une sortie sur PS5 plus tard pour en relancer les ventes.

Xbox a beaucoup d'histoires à nous raconter très bientôt

Le rapport de Tom Warren s'intéresse également à une autre exclusivité surveillée de Xbox : South of Midnight, développé par Compulsion Games. Celui-ci partage beaucoup de points communs avec Fable 4, avec notamment un trailer lors de la conférence Xbox de l'année dernière, et un univers faisant la part belle aux créatures magiques et fantastiques. Autres points communs : une annonce au Xbox Showcase de cette année, avec une sortie prévue courant 2025, également sur PC, Xbox Series et le Game Pass.