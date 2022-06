Si le pilotage n'est pas votre truc, et que vous n'avez ni l'envie ni les moyens d'investir dans un set-up de simracing, mais que vous voulez un jeu de F1, voici la solution. F1 Manager 2022 nous propose d'endosser le rôle d'un directeur d'écurie, afin d'emmener notre team au sommet. On va donc devoir gérer les pilotes, les ingénieurs, mais aussi tout le développement de la voiture.

Dans ce premier carnet de développeur, on voit David Braben (patron de Frontier, et inventeur du Raspberri Pi) nous expliquer son amour de la F1. Mais il ne s'agit pas de la seule personnalité de la vidéo. En effet, Ross Brawn vient en personne nous expliquer les attributions d'un directeur d'écurie. On y voit aussi Andy Fletcher, game director, qui nous explique comment Frontier à adapté son expertise du jeu de gestion au monde de la F1.

F1 Manager : Toto Wolff simulator

Il faut dire que le studio nous a plus habitué au parcs d'attraction et au zoo jusqu'ici. La F1 est un univers totalement différent, et il est presque impossible de simplement transposer les recettes de gameplay habituelles. Le studio de Cambridge a donc du se plier aux exigences du sport auto, et proposer de nouvelles choses. On découvre donc qu'une des grosses parties du jeu sera de gérer notre usine.

Il faudra en effet développer des pièces, mais aussi les produire, et savoir quelles quantités il en faut. Avec le budget maximal alloué à l'écurie, produire des pièces en surplus est un désastre. Mais produire un nombre insuffisant de pièces peut nous mettre face à une pénurie. Voire empêcher un pilote de participer à une course si la F1 ne dispose pas de composants de rechange.

Rappelons que F1 Manager 2022 sortira cet été sur PC (Steam et EGS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.